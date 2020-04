Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Pâque juive





OTTAWA, le 8 avril 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Pâque juive :

« Ce soir, au coucher du soleil, nous nous joindrons aux communautés juives au Canada et à travers le monde pour célébrer le début de la Pâque juive. Cette fête, d'une durée de huit jours, commémore l'Exode qui représente la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte ancienne.

« Habituellement, familles et amis soulignent la Pâque juive en se rassemblant autour de la table du Seder pour partager un repas festif et lire des textes de la Haggadah, pendant que le plus jeune enfant pose les quatre questions. Cette année sera différente. Les Canadiens et les gens du monde entier luttent contre la pandémie de la COVID?19. Je vous invite à suivre les recommandations de nos experts de la santé publique et à rester chez vous. Si vous devez sortir, n'oubliez pas de garder une distance d'au moins deux mètres des autres afin de vous protéger ainsi que vos proches.

« La Pâque juive est le moment de souligner le pouvoir de l'amour ainsi que la force et la persévérance du peuple juif, qui a survécu à une inconcevable persécution. Elle nous rappelle également que nous devons toujours nous tenir debout contre l'antisémitisme, la haine et la discrimination, et ce, peu importe où ils se produisent.

« À cette occasion, j'invite tous les Canadiens à prendre conscience des contributions importantes que les Canadiens de confession juive d'hier et d'aujourd'hui ont apportées à notre pays. Sophie et moi offrons nos meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent la Pâque juive.

« Chag Pesach Sameach. »

