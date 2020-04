NAGA devient rentable, elle enregistre des ventes record de 7 millions d'euros (M?) et un bénéfice net de 2,1 M? au premier trimestre





Le groupe NAGA a clôturé le premier semestre 2020 avec un résultat provisoire record de 7 M? de ventes (T1/2019 : 0,6 M?) et un bénéfice net provisoire de 2,1 M? (T1/2019 : perte de 3,9 M?). L'EBITDA non audité s'établit à 3,3 M? (T1/2019 : -2,8 M?), tandis que l'EBIT non audité se monte à 2,2 M? (T1/2019 : -3,9 M?). En plus d'un record historique de 1,2 million d'échanges durant le trimestre, un volume d'échanges record de 23 milliards d'euros a également été enregistré. Par ailleurs, les clients ont déposé plus de 12,5 M? sur la plateforme, le plus haut chiffre trimestriel à ce jour. Le nombre de comptes actifs a doublé depuis le début de l'année, le nombre de nouvelles inscriptions a quant à lui triplé.

« Le redressement est donc évident pour NAGA. Si l'on regarde nos débuts, c'est extrêmement positif que nous ayons amené cette fintech au stade de la rentabilité moins de 5 ans après sa création. Les difficultés rencontrées l'an dernier, qui nous ont obligé à prendre des mesures exceptionnelles, nous ont montré que l'histoire d'une startup peut avoir des hauts et des bas. Mais une discipline rigoureuse, une réflexion avant-gardiste et la poursuite sans relâche de notre vision nous ont permis d'atteindre le stade où nous sommes aujourd'hui. Personnellement, je me réjouis de l'EBITDA affectant le cash-flow, qui nous donne plus de force pour mettre en oeuvre nos ambitions de croissance élevées. Nous dirigeons déjà une entreprise autofinancée, ce qui était notre principal objectif pour 2020. Notre structure de coût et notre structure de fonctionnement sont aujourd'hui très légères et dynamiques. L'ensemble de l'organisation NAGA est par conséquent en mesure de s'adapter à la croissance aussi rapidement qu'elle a été en mesure de s'adapter à la restructuration l'an dernier », a expliqué Benjamin Bilski, fondateur et PDG de NAGA.

En particulier durant la crise du coronavirus, NAGA s'est adaptée très rapidement. La société a mis en place un environnement complet de travail à distance tout en s'assurant que la plateforme fonctionne sans interruption. Côté technologie, NAGA a accru la capacité du système et a été en mesure de répondre aux demandes des clients et aux volumes de transaction, tous deux en augmentation. « Nous avons constaté que, dans le secteur du trading, de nombreuses sociétés ? en particulier en Allemagne ? ont suspendu temporairement les échanges et rencontré de graves problèmes. NAGA a assuré une disponibilité à 100 % de son moteur d'exécution. Cela prouve que l'attention que nous portons au fait de posséder une technologie et une infrastructure propriétaires est payante. »

NAGA continuera de développer son activité à l'échelle mondiale. La société anticipe de meilleurs résultats en termes de croissance du fait de ses initiatives récemment lancées en Uruguay ainsi qu'en Chine.

« Après un robuste quatrième trimestre 2019, nous avons confirmé que la croissance était bel et bien durable. Nous serons dorénavant plus attentifs que jamais à notre développement commercial et à notre décision stratégique d'investir de l'argent. Nous avons encore une importante marge de manoeuvre pour des améliorations et la croissance. L'intérêt du marché en général pour le trading en ligne, et en particulier pour les concepts conviviaux comme celui de NAGA, croît rapidement. Nous continuerons à identifier de nouveaux marchés et à déployer nos initiatives marketing et commerciales. Je suis convaincu que nos actionnaires et le marché apprécient notre trajectoire de croissance. La confiance dans notre concept se renforce et, d'après moi, cela devrait se refléter dans le cours de nos actions », a conclu Benjamin Bilski.

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé un système financier socialement valorisé, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l'investissement. Sa plateforme propriétaire offre toute une gamme de produits allant du trading à l'investissement et aux cryptomonnaies en passant par une Mastercard physique et des fonctions d'investissement social comme un flux, une messagerie et la copie automatique. NAGA est une solution synergique tout-en-un qui est accessible et inclusive, et qui fournit un meilleur moyen pour échanger, investir, relier, gagner, acquérir et payer, aussi bien en monnaie fiduciaire qu'en cryptomonnaie.

