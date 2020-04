IDEMIA, en tête du classement NIST pour la reconnaissance d'iris





Les algorithmes d'IDEMIA sont arrivés premiers sur l'ensemble des entreprises évaluées dans le cadre du classement IREX 10: Identification Track, test de référence du NIST permettant de mesurer les performances en matière de reconnaissance d'iris à des fins d'identification.

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, confirme sa première position sur le marché de l'identification biométrique en démontrant le meilleur niveau de précision pour la reconnaissance d'iris sur un oeil. Les systèmes d'identification d'iris permettent de trouver un utilisateur enregistré dans une base de données et de restituer la bonne identité une fois la correspondance établie.

Jean-Christophe Fondeur, Directeur technique d'IDEMIA, déclare : « Les résultats de l'IREX 10 confirment le leadership d'IDEMIA en matière de recherche biométrique depuis le début des années 1980 ainsi que l'expertise de nos équipes dans ce domaine. Être classé premier en matière de reconnaissance d'iris démontre une fois encore à quel point nos technologies sont perfectionnées. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer aux améliorations spectaculaires enregistrées ces 40 dernières années en termes de précision et d'interopérabilité. »

L'identification multi-biométrique a gagné en popularité car elle reste très intuitive pour l'utilisateur et ne nécessite qu'un regard, à l'instar de la reconnaissance faciale. L'algorithme de reconnaissance d'iris d'IDEMIA est par exemple au coeur des technologies déployées pour le plus grand système de gestion d'identités du monde, Aadhar, en Inde (1,2 milliard de personnes), ou encore pour les contrôles aux frontières dans les aéroports à Singapour et à Abu Dhabi. En outre, l'identification multi-biométrique peut désormais intégrer une technologie « embarquée ».

La reconnaissance d'iris fait également partie des solutions d'authentification les plus fiables en matière de lutte contre la fraude et de sécurité.

Les technologies d'IDEMIA s'appuient sur une longue expertise dans les domaines du deep learning et de l'intelligence artificielle et comptent parmi les algorithmes biométriques les plus performants pour l'identification des empreintes digitales et palmaires ainsi que pour la reconnaissance de l'iris, du visage et des tatouages. Ces algorithmes figurent régulièrement parmi les premières places des classements NIST.

Qu'est-ce que l'IREX 10, le test de référence NIST ?

Le NIST (National Institute of Standards and Technology), désormais rattaché au ministère américain du Commerce, produit des technologies, des mesures et des normes qui concernent un large éventail de produits, tout en encourageant l'innovation et la compétitivité industrielle. L'IREX 10: Identification Track est un test de référence proposé par le NIST, réalisé par l'Image Group's Biometrics Research Lab, qui permet aux développeurs du monde entier de tester leur logiciel de reconnaissance d'iris grace à une base de donées comptant 500 000 personnes enregistrées.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

Avec 13 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com

