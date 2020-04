L'Empire State Building continue de saluer toutes les heures les secouristes via des illuminations imitant un battement cardiaque, et de sombrer dans l'obscurité un instant à la mémoire des disparus





NEW YORK, 4 avril 2020 /PRNewswire/ -- À compter du 2 avril, et toutes les nuits durant la pandémie en cours, l'Empire State Building s'illuminera en imitant un battement cardiaque dynamique pour témoigner de sa solidarité et de son soutien aux plus d'1 million de personnes affectées par le COVID-19 dans 180 pays. À ce jour, plus de 208 000 personnes ont totalement guéri depuis l'apparition du virus il y a trois mois.

En outre, au début de chaque heure, l'immeuble s'illuminera aux couleurs des équipes de premier secours pour rendre hommage aux secouristes héroïques qui s'inscrivent en première ligne de ce combat. Les couleurs incluent le jaune, le bleu, l'argent, le rouge, le blanc, le vert et le gris pour honorer les régulateurs, les forces de l'ordre, les agents correctionnels, les pompiers, les ambulanciers et les militaires de nos communautés qui risquent leur vie pour nous tous.

Les éclairages de la tour mondialement célèbre de l'Empire State Building, en partenariat avec Z100 d'iHeartMedia, continueront de diffuser le titre d'Alicia Keys Empire State of Mind tous les soirs à 21h00. Le public est invité à rejoindre la conversation en publiant une vidéo sur leurs pages de réseaux sociaux en utilisant les hashtags #EmpireStateBuilding et #iHeartNewYork, ainsi qu'en taguant l'Empire State Building et iHeartRadio pour montrer que nous demeurons connectés les uns aux autres.

Après les illuminations de 21h00, l'Empire State Building s'éteindra pendant cinq minutes pour rendre hommage à la mémoire de ceux ayant perdu la vie pendant la pandémie mondiale, ainsi qu'à leurs proches.

