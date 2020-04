Le Groupe Banque TD annonce l'élection des administrateurs





TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX et NYSE : TD) a annoncé aujourd'hui que les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procuration de la direction datée du 7 février 2020 ont été élus en qualité d'administrateurs de la TD. L'élection des administrateurs de la TD a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-après.

Les 13 candidats proposés par la direction et dont le nom figure ci-dessous ont tous été élus en qualité d'administrateurs de la TD :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions % d'abstentions Amy W. Brinkley 928 189 093 99,5 5 047 887 0,5 Brian C. Ferguson 924 006 604 99,0 9 230 376 1,0 Colleen A. Goggins 928 399 802 99,5 4 836 122 0,5 Jean-René Halde 930 599 666 99,7 2 637 314 0,3 David E. Kepler 931 368 688 99,8 1 868 292 0,2 Brian M. Levitt 926 526 722 99,3 6 710 258 0,7 Alan N. MacGibbon 931 577 387 99,8 1 659 593 0,2 Karen E. Maidment 927 097 116 99,3 6 139 864 0,7 Bharat B. Masrani 928 546 112 99,5 4 690 398 0,5 Irene R. Miller 911 227 286 97,6 22 009 694 2,4 Nadir H. Mohamed 926 058 916 99,2 7 178 064 0,8 Claude Mongeau 931 683 352 99,8 1 553 628 0,2 S. Jane Rowe 931 766 134 99,8 1 470 846 0,2

Les résultats de votes finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ordinaires qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui seront publiés prochainement sur le site www.td.com/fr et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens et américains.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États?Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

SOURCE Groupe Banque TD

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 15:12 et diffusé par :