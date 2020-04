REDISTRIBUTION - PREMIER HEALTHCARE OF AMERICA ANNONCE QUE SA FILIALE EXCEL SANTÉ INC. A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PAR LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL





MONTRÉAL, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Premier Healthcare of America (la «Société» ou «PHA») est heureuse d'annoncer que sa filiale Excel Santé Inc. («Excel») a été sélectionnée par le CISSS Côte-Nord de Québec ( «CISSS») pour l'émission d'une offre à commandes pour des services de soins infirmiers temporaires.



Le CISSS de la Côte-Nord a sélectionné Excel Santé Inc. pour fournir des services de soins infirmiers temporaires sur son territoire dans le cadre d'offres à commandes dans le but de s'assurer qu'il dispose d'un personnel contractuel qualifié comme des infirmières qualifiées pour soutenir sa main-d'oeuvre actuelle dans la prestation de soins infirmiers primaires et de services de santé publique dans les communautés. Dans le cadre du contrat Excel fournira des ressources aux points de service, notamment les centres hospitaliers, les centres d'hébergement de soins de longue durée, les centres de services communautaires locaux, les centres de réadaptation et les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. Le contrat d'une durée de 18 mois est effectif à partir du 23 mars et comprend une option de renouvellement pour 12 mois additionnels.

Le CISSS de la Côte-Nord couvre un territoire de six municipalités régionales sur la Côte-Nord du Saint-Laurent, dont 1,300 km de côtes, et dessert environ 95,000 habitants répartis sur 40 municipalités, dont certaines ne sont pas reliées par la route.

Premier Healthcare of America et sa filiale Excel Santé Inc. sont fiers d'être l'un des fournisseurs de services du gouvernement du Québec et d'avoir l'opportunité de contribuer à la prestation de services à la population de la Côte-Nord du Québec.

