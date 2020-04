Panaxia Israel (TASE : PNAX) annonce avoir complété la collecte de fonds de 23 millions ILS alloués de manière privée par des investisseurs institutionnels israéliens et les actionnaires majoritaires de la société





Le produit comprend une option unilatérale pour l'investissement de 6 millions ILS par les actionnaires majoritaires de la société et d'autres investisseurs, dont le président du conseil d'administration de la société, Jonathan Kolber, Dr Dadi Segal, PDG, et Ran Nussbaum.

TEL AVIV, Israël, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- La société pharmaceutique Panaxia Labs Israel Ltd. (Panaxia Israel, TASE : PNAX), le plus grand fabricant de produits de cannabis médical en Israël, a annoncé avoir complété un placement privé de 17 millions ILS en actions ordinaires et bons de souscription aux investisseurs institutionnels israéliens : les fonds de prévoyance, fonds communs de placement et entités de gestion de portefeuille de Mor Investment House et Noked Capital Hedge Fund. Dans le cadre du placement, la société a émis 6 319 703 actions ordinaires de la société à un prix d'achat par action de 2,69 ILS et des bons de souscription pour acheter 5 055 762 actions ordinaires supplémentaires à un prix d'exercice de 4,00 ILS par action.

En outre, la société a obtenu une option unilatérale des actionnaires majoritaires et des investisseurs, pour un investissement supplémentaire d'un minimum de 6 millions ILS qui sera retourné aux actions ordinaires et bons de souscription selon les mêmes termes identiques. Font partie des investisseurs : le président du conseil de Panaxia Israel, M. Jonathan Kolber, le PDG Dr Dadi Segal, le directeur général Assi Rotbart, titulaire d'une licence de droit, le directeur de la technologie Dr Eran Goldberg, M. Ran Nussbaum et des investisseurs israéliens et étrangers supplémentaires. L'exercice de l'option est soumis, entre autres conditions, à l'approbation de l'assemblée des actionnaires de Panaxia Israel.

Le produit brut total soulevé, comprenant l'exercice de l'option par la société, représente 23 millions ILS. La société a l'intention d'utiliser le produit du financement pour faire avancer l'exécution de ses plans stratégiques, en particulier l'exportation, la commercialisation et les ventes en Europe. Ori Mor de la société de conseil en services bancaires d'investissement Mor-Langermann, a agi au titre de conseiller financier dans le placement privé. Les accords d'investissement sont soumis à des conditions générales requises dans ces accords.

Dr Dadi Segal, le PDG de Panaxia, a répondu : « L'achèvement du placement privé à des investisseurs institutionnels israéliens de premier plan comme Mor Investment House et Noked Capital, marque une réalisation exceptionnelle dans le contexte de la crise du COVID-19 qui se déroule et les conditions difficiles du marché financier. Nous apprécions la confiance exprimée par nos actionnaires existants et les nouveaux concernant le potentiel de Panaxia pour devenir un acteur de premier plan sur le marché européen du cannabis pharmaceutique. Le produit amassé sera versé pour soutenir nos plans de pénétration et d'expansion sur le marché européen au cours de cette année dans le cadre de notre effort pour développer nos activités en Israël. »

Panaxia Israel (www.panaxia.co.il) fait partie du groupe pharmaceutique de la famille Segal, qui exerce ses activités depuis plus de quatre décennies et fabrique plus de 600 produits pharmaceutiques différents qu'elle distribue dans plus de 30 pays. Panaxia a été fondée par le Dr Dadi Segal, le Dr Eran Goldberg et Assi Rotbart, titulaire d'une licence de droit, et constitue la division cannabis du groupe. De plus, la division soeur d'Amérique du Nord fabrique plus de 60 produits pharmaceutiques à base de cannabis médical, y compris des comprimés sublinguaux, des comprimés oraux, des huiles, des inhalateurs et plus, destinés au traitement de conditions telles que le stress consécutif à un traumatisme, le cancer, les douleurs chroniques, l'épilepsie, l'anorexie, les brûlures et bien d'autres conditions médicales. Panaxia emploie environ 90 employés et toutes les expériences cliniques sont menées par la société.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires : e-mail : robyn@panaxiapharmaceutical.com/ Tél. (305) 933-4646

