COVID-19 : CDN-NDG met sur pied divers outils pour les communautés culturelles et les personnes vulnérables





MONTRÉAL, le 31 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce met sur pied des mesures exceptionnelles pour rejoindre les communautés culturelles et les personnes vulnérables sur son territoire actuellement visées par une augmentation du nombre de cas de la COVID-19. Ces initiatives visent à informer les diverses populations sur les services disponibles pendant cette période difficile.

Ainsi, nos équipes ont créé de nouveaux outils de communication qui seront déployés afin de rejoindre ces clientèles. Les outils développés prendront diverses formes et utiliseront des pictogrammes pour faciliter la compréhension. Des panneaux de grand format seront installés à partir de demain à proximité des commerces d'alimentation et des pharmacies fréquemment visités par les communautés culturelles et une infolettre sera envoyée dès cet après-midi par fréquence, selon les besoins.

Tous les outils seront disponibles en sept langues, soit en français, en anglais, en farsi, en mandarin, en tagalog, en vietnamien et en yiddish. D'autres langues pourraient être ajoutées selon les besoins des différentes communautés. Ces outils rappelleront les mesures sanitaires, diffuseront les moyens à prendre pour se protéger et protéger la collectivité et informeront sur les programmes d'aide et les services offerts par les organismes communautaires de l'arrondissement.

Les commerçant encore actifs dans leur communauté seront également mis à contribution. Ils recevront des affiches sur les mesures sanitaires à mettre en place pour éviter la propagation de la COVID-19 ainsi que des feuillets multilingues pour distribution aux clients.

L'arrondissement de CDN-NDG tient à rassurer la population qu'elle suit la situation de près et a à coeur la santé et le bien-être de ses résidants.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

