i2c nomme la cadre du secteur bancaire Tracy Seng à la tête de la Réussite clientèle





i2c Inc., l'un des principaux fournisseurs de technologie de paiement et de services bancaires ouverts, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tracy Seng, vétérane du secteur bancaire, au poste de vice-présidente exécutive et responsable mondiale de la Réussite clientèle d'i2c, en charge de la gestion des comptes, des programmes et des services de conseil, dont le rôle consistera à aider les clients à développer leurs activités et à générer des bénéfices nets et de la rentabilité. Mme Seng rejoint i2c de Wells Fargo, où elle et son équipe de gestion de comptes ont remporté des prix Stevie en 2018 et 2019, ainsi que le prix Stevie du Choix du public 2020 dans la catégorie Département de service clientèle de l'année. Mme Seng relèvera de Jim McCarthy, président d'i2c, et sera basée au siège d'i2c dans la Silicon Valley.

Vétérane de plus de 20 ans dans les domaines des paiements et du service clientèle avec des postes de direction dans la gestion des comptes, les relations avec l'industrie et l'acquisition de clients commerçants, Mme Seng a travaillé 15 années chez Wells Fargo en tant que vice-présidente principale et responsable de segments commerciaux, de la gestion des comptes et des relations avec l'industrie. Mme Seng a contribué à accroître le volume des paiements de commerce électronique, a créé des solutions client différenciées et a constamment obtenu les meilleurs scores de satisfaction clientèle dans sa catégorie.

« I2c s'identifie avec le succès de ses clients », a déclaré Jim McCarthy, président d'i2c Inc. « Nous sommes ravis d'accueillir chez i2c une promotrice aussi qualifiée des droits de la clientèle, à l'heure où nous poursuivons notre expansion mondiale. Tracy est cette personne rare qui est devenue une conseillère de confiance pour ses clients en leur offrant des prestations qui leur ont permis de développer leurs activités ; dans le même temps, elle génère des revenus grâce à des stratégies ultra-performantes de gestion de comptes. »

Mme Seng et son équipe travailleront en partenariat avec les clients pour optimiser les portefeuilles, et identifier de nouvelles opportunités de revenus. Avec les départements de gestion et d'exploitation d'i2c, elles développeront par ailleurs des solutions créatives qui répondront et même dépasseront les attentes. L'équipe de la Réussite clientèle garantira également la commercialisation rapide des programmes et services innovants des clients.

« I2c se concentre sur le partenariat avec ses clients pour proposer des programmes innovants de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et de multidevises qui permettent d'offrir une expérience client individualisée et supérieure », a déclaré Tracy Seng, vice-présidente exécutive et responsable mondiale de la Réussite clientèle chez i2c Inc. « Je suis ravie de rejoindre les rangs d'i2c et de travailler de concert avec tous les groupes de l'entreprise pour continuer à proposer des innovations correspondant aux objectifs de nos clients afin de leur permettre de progresser. »

À propos d'i2c, Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires ouverts hautement configurables. Avec la technologie exclusive « d'assemblage de blocs » d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plateforme SaaS mondiale. Fondée en 2001 et ayant son siège dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d'i2c prend en charge des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce dans tous les fuseaux horaires. Pour plus d'informations, visitez www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

