Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien aux proches aidants de la Beauce

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée du député de Beauce-Sud, monsieur...

Plus de 432 000 Canadiens de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de démence, qui comprend la maladie d'Alzheimer. La démence n'affecte pas seulement les personnes qui en sont atteintes, mais également les familles, les aidants et les collectivités....