/R E P R I S E -- Avis aux médias - Nouvelle collaboration entre le Conseil national de recherches du Canada et l'Université d'Ottawa/

Glory Global Solutions (International) Ltd, filiale en propriété exclusive de GLORY Ltd. [TYO:6457], a annoncé son intention de prise de participation majeure dans Acrelec Group SAS, leader dans le domaine des solutions libre-service interactives...

Aujourd'hui, le conseil d'administration de SolidCAD, le plus grand partenaire Autodesk Platinum du Canada et fournisseur de technologie et de services professionnels, annonce la nomination de Marcus Tateishi comme nouveau président de l'entreprise....