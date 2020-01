L'IEEE lance TechRxivtm, nouveau serveur de préimpression destiné à la recherche non publiée





PISCATAWAY, New Jersey, Jan. 29, 2020 /PRNewswire/ -- L'IEEE, plus grande organisation mondiale des professionnels techniques, qui s'engage à faire progresser la technologie au profit de l'humanité, annonce le lancement de TechRxiv.org, serveur de préimpression destiné à la communauté technologique mondiale. TechRxiv.org est une plateforme pluridisciplinaire collaborative, qui favorisera la diffusion ouverte des découvertes scientifiques dans les domaines du génie électrique, des sciences informatiques, et des technologies connexes. Il s'agit de la toute dernière offre du programme de publication en développement de l'IEEE, qui fournit aux auteurs des outils supplémentaires pour améliorer leur recherche, en soutien de la science ouverte.

TechRxiv.org est un référentiel gratuit qui fournit aux chercheurs d'un large éventail de domaines la possibilité de partager les résultats précoces de leur travail, avant les publications et examens des pairs officiels. L'IEEE continue de fournir aux chercheurs l'opportunité de partager des résultats précoces et de répondre aux commentaires et recommandations d'amélioration, avant les publications et examens des pairs officiels.

« L'IEEE s'engage en faveur de la science ouverte, et TechRxiv.org permet aux chercheurs de différents domaines de recherche de partager les résultats et données précoces auprès de leurs homologues scientifiques et technologues, avant les publications et examens des pairs officiels. En nous appuyant sur les contributions de nos auteurs, membres et de la communauté d'ingénierie au sens large, nous avons développé un serveur de préimpression accessible de manière ouverte, qui est spécialisé dans l'ingénierie et la technologie, à destination d'un public mondial », a déclaré Tapan K. Sarkar, vice-président des publications à l'IEEE.

TechRxiv.org contribuera à influencer le rythme de la recherche scientifique et de la diffusion d'informations, en fournissant des communications techniques préliminaires librement accessibles et entièrement citables, possédant chacune leur propre identifiant d'objet numérique (ION) unique. L'activité de préimpression offre des possibilités de collaboration, et permet de structurer les études en cours grâce aux commentaires informels d'autres chercheurs. En outre, la soumission d'articles avant examen officiel par les pairs et avant publication contribue à prouver l'art antérieur en matière de découvertes de recherche.

En respectant les directives appropriées, un article qui entre dans le champ d'application et qui est soumis sur le serveur TechRxiv.org peut tout de même être officiellement soumis dans le cadre d'une conférence ou d'une revue pour examen officiel par les pairs ou publication, qu'il s'agisse d'une publication de l'IEEE ou d'une publication d'un autre éditeur.

Afin de veiller à ce que TechRxiv.org réponde aux besoins de la communauté technique, l'IEEE a travaillé en étroite collaboration avec un comité consultatif composé d'experts en la matière, issus d'un large éventail de domaines ainsi que de plusieurs universités et organisations de recherche réputées parmi lesquelles l'Université du Maryland, l'Université de Rochester, l'Université du Texas à Dallas, l'Université du Nord-Est, l'Université d'Alabama du sud, et Raytheon Corporation. Toutes les soumissions sur TechRxiv.org sont examinées avant acceptation par un groupe d'experts, et bien que les articles ne soient pas examinés par des pairs, ils sont soumis au contrôle du plagiat, et le caractère approprié de leur contenu est vérifié.

L'IEEE encourage tous les chercheurs travaillant dans les domaines du génie électrique, des sciences informatiques et des technologies connexes à soumettre leur recherche non publiée sur www.techrxiv.org.

