Soutien réaffirmé envers le projet Matawinie





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 28 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un esprit de développement éthique et responsable, Nouveau Monde Graphite inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a déployé maintes initiatives depuis la découverte du gisement de graphite Matawinie en 2015 afin d'harmoniser son projet aux réalités, préoccupations et valeurs de la communauté locale. Le plus récent sondage réalisé par la firme Léger confirme un accueil favorable du projet dans la Haute-Matawinie avec 82 % des répondants le qualifiant de positif à très positif.



Ce sondage donnait suite à celui réalisé à l'automne 2018 pour évaluer l'opinion de la communauté face au projet. Nouveau Monde a mandaté à nouveau Léger pour reconduire l'exercice basé sur la même méthodologie afin de mesurer les perceptions à l'égard du projet au fil du temps. Les résultats se maintiennent avec un taux de soutien équivalent (83 % en 2018 et 82 % en 2019) et des perspectives toujours positives quant aux retombées économiques (89 %) et à l'intégration au milieu dans le respect de la qualité de vie (76 %) et de l'environnement (70 %).

« Comme toute ressource naturelle, le graphite représente une richesse collective, sa valorisation doit se faire avec l'accord et dans l'intérêt de la communauté locale ainsi que des Québécoises et Québécois », commente Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde. « Les résultats du sondage tout comme nos échanges informels avec nos concitoyens et partenaires démontrent que nous avons su concilier les facteurs sociaux, environnementaux et économiques pour développer un projet porteur pour la région. »

Le sondage relève également la cohabitation harmonieuse des opérations de démonstration dans le milieu et la sensibilité de la communauté face au respect de l'environnement. Soulignons au passage que l'équipe technique de Nouveau Monde participera aux séances du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) qui débutent ce soir à Saint-Michel-des-Saints afin de répondre aux questions relatives au projet.

Partenariats et avancées

En plus de raffiner le projet, le dialogue ouvert avec la communauté a permis d'identifier des pistes d'intégration et un fort intérêt pour les opportunités de formation, d'emploi et d'affaires. Voici un aperçu des initiatives s'appuyant sur les trois piliers du développement durable :

Lancement du programme d'insertion socioprofessionnelle pour communauté autochtone L'Essentiel des mines et du bois piloté par le Comité sectoriel pour la main-d'oeuvre de l'industrie des mines en collaboration avec le Comité de formation de la main-d'oeuvre Haute-Matawinie : Nouveau Monde participera à la Journée carrière à Manawan le jeudi 30 janvier afin de présenter le programme et les opportunités d'emploi et d'affaires associées au projet.

L'Essentiel des mines et du bois piloté par le Comité sectoriel pour la main-d'oeuvre de l'industrie des mines en collaboration avec le Comité de formation de la main-d'oeuvre Haute-Matawinie : Nouveau Monde participera à la Journée carrière à Manawan le jeudi 30 janvier afin de présenter le programme et les opportunités d'emploi et d'affaires associées au projet. Mise sur pied en partenariat avec la Scierie St-Michel et La Granaudière d'un diplôme d'études professionnels (DEP) en opération d'équipement de production : la Commission scolaire des Samares lancera la première cohorte au printemps 2020.

: la Commission scolaire des Samares lancera la première cohorte au printemps 2020. Limitation des impacts du projet dans un rayon de 1 km du site minier : Nouveau Monde a d'ailleurs mis en place un programme proactif d'acquisition volontaire permettant aux propriétaires dans ce rayon d'éviter d'être exposés aux nuisances découlant de leur proximité au site minier. À ce jour, des ententes ont été conclues avec tous les propriétaires intéressés à s'en prévaloir.

du site minier : Nouveau Monde a d'ailleurs mis en place un programme proactif d'acquisition volontaire permettant aux propriétaires dans ce rayon d'éviter d'être exposés aux nuisances découlant de leur proximité au site minier. À ce jour, des ententes ont été conclues avec tous les propriétaires intéressés à s'en prévaloir. Maximisation des retombées économiques dans la région grâce à des partenariats d'affaires, une résolution favorisant approvisionnement local et des rencontres d'information pour entrepreneurs.

dans la région grâce à des partenariats d'affaires, une résolution favorisant approvisionnement local et des rencontres d'information pour entrepreneurs. Création d'un plan d'intégration au territoire pour harmoniser l'usage du site minier à l'environnement et à la culture de villégiature de Saint-Michel-des-Saints : Nouveau Monde propose notamment la création d'un parc éco-aventure, d'un centre d'interprétation du graphite avec visites industrielles, d'un développement résidentiel et d'un aménagement des espaces dans le rayon de 1 km du projet.

pour harmoniser l'usage du site minier à l'environnement et à la culture de villégiature de Saint-Michel-des-Saints : Nouveau Monde propose notamment la création d'un parc éco-aventure, d'un centre d'interprétation du graphite avec visites industrielles, d'un développement résidentiel et d'un aménagement des espaces dans le rayon de 1 km du projet. Signature d'une entente de collaboration et de partage des bénéfices avec la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et d'une entente de pré-développement avec la communauté Atikamekw.

avec la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et d'une avec la communauté Atikamekw. Valorisation responsable et à faible empreinte carbone du graphite du bloc Tony pour approvisionner le marché des batteries lithium-ion et soutenir le développement de la filière québécoise de l'électrification des transports : Nouveau Monde développe le première mine à ciel ouvert 100 % électrique au monde.

Rappelons que Nouveau Monde s'est prévalu des nouvelles dispositions de la loi afin de présenter le projet Matawinie directement en audiences publiques du BAPE permettant ainsi une consultation ouverte et transparente avec l'ensemble des parties prenantes. L'entreprise invite la population à participer activement à cet exercice démocratique permettant un examen en profondeur du projet et la formulation de recommandations pour bonifier les composantes pertinentes.

Référence et méthodologie du sondage

Un sondage téléphonique a été réalisé du 29 novembre au 15 décembre 2019 auprès d'un échantillon de 301 résidents et villégiateurs de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Saint-Guillaume Nord. Ces répondants provenaient d'une liste de contacts fournie par l'échantillonneur ASDE. Ils ont été contactés le soir et les fins de semaine, afin de s'assurer de rejoindre le plus de villégiateurs et de résidents possible.

Afin d'assurer un échantillon représentatif de la population à l'étude, les résultats du sondage ont été pondérés selon les données de Statistique Canada en fonction du lieu de résidence, du sexe et de l'âge. Le rapport de sondage de Léger est disponible en ligne.

Relations aux investisseurs

La Société a conclu une entente à durée indéterminée avec Mme Christina Lalli aux termes de laquelle elle gère les activités de relations avec les investisseurs. Mme Lalli est une employée de la Société et reçoit un salaire de base conforme à la situation du marché et a droit à des options d'achat d'actions. Mme Lalli détient un intérêt direct dans la Société étant donné qu'elle est actionnaire. Les investisseurs peuvent se référer aux communiqués de presse de Nouveau Monde du 31 octobre 2019 et du 29 novembre 2019 pour plus d'information sur le parcours de Mme Lalli.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite développe le projet minier de graphite Matawinie, situé à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, QC. À la fin 2018, la Société a publié une étude de faisabilité qui révèle un fort potentiel économique avec une production prévue de 100 000 tonnes de concentré de graphite par année, d'une pureté moyenne de 97 %, sur une période de 26 ans. Présentement, Nouveau Monde exploite une usine de démonstration où elle produit un concentré de graphite en paillettes pour acheminer à des clients potentiels nord-américains et internationaux en vue de la qualification de ses produits. Dans une perspective d'intégration verticale et de développement durable au sein du marché des véhicules électriques, Nouveau Monde prévoit la mise en place d'une usine de transformation secondaire du graphite à grande échelle, répondant aux besoins de l'industrie en pleine expansion des batteries lithium-ion. Dédié à des normes élevées en matière d'énergie renouvelable et de durabilité, le projet de graphite de la Matawinie sera le premier du genre à être exploité comme une mine entièrement électrique avec une faible empreinte carbone.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :

http://nouveaumonde.ca/en/support-nmg/

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au : www.NouveauMonde.ca

Communiqué envoyé le 28 janvier 2020 à 06:35 et diffusé par :