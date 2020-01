Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2020 accepte maintenant les demandes





Un fonds annuel de deux millions de dollars aide les organismes de bienfaisance locaux à prendre des mesures pour créer des changements positifs en matière de santé mentale dans leur collectivité

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause accepte maintenant les demandes pour 2020. Le programme annuel de deux millions de dollars soutient les organismes de bienfaisance enregistrés qui prennent des mesures pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale dans chaque région du Canada.

« Au cours de la dernière décennie, le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a aidé plus de 650 organismes à créer un réel changement au sein de leurs collectivités, a déclaré la présidente de Bell Cause pour la cause, Mary Deacon. Nous acceptons les demandes pour cette année et avons hâte d'offrir notre soutien à des projets encore emballants en 2020. »

« Un Canadien sur cinq est touché par des problèmes de santé mentale, et des initiatives comme la Journée Bell Cause pour la cause nous rappellent de dire à notre famille, à nos amis, à nos collègues et à nos voisins : vous n'êtes pas seuls, a mentionné madame Patty Hajdu, ministre canadienne de la Santé. Ces initiatives nous encouragent à nous soutenir mutuellement, à permettre aux nombreux organismes d'accomplir un travail important et à faire évoluer la conversation sur la santé mentale. Joignez-vous à moi, aujourd'hui et chaque jour, afin d'être là les uns pour les autres. »

Bell invite les organismes de bienfaisance enregistrés à visiter le site Bell.ca/Cause pour faire une demande de don pouvant aller jusqu'à 25 000 $ afin de soutenir des programmes locaux en santé mentale. Toutes les demandes sont évaluées par un comité d'experts en santé mentale provenant des quatre coins du pays. La période de demande pour 2020 se termine le 16 mars et tous les dons du Fonds pour 2020 seront versés avant le 31 décembre de cette année.

Voici de quelles façons le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause soutient des organismes qui font de l'excellent travail à l'échelle locale :

« Le don de Bell Cause pour la cause a complètement transformé le milieu de vie de l'unité psychiatrique de l'hôpital du Haut-Richelieu. Il est maintenant plus facile pour les familles de se réunir pendant les moments qui comptent le plus, a souligné Julie Coupal, directrice générale, Fondation Santé. Un balcon complètement rénové sera utilisé pour offrir des ateliers de jardinage dès le printemps, et les patients auront également accès à des appareils d'exercice, ce qui a une influence positive considérable sur leur bien-être. »

« L'ACSM du Yukon a longtemps souhaité offrir de la formation pour les pairs aidants et créer un programme de soutien par les pairs, a affirmé Tiffanie Tasane, directrice générale, Association canadienne pour la santé mentale, division du Yukon. Non seulement les dons du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause permettent de faire de cette vision une réalité, mais ils permettent aussi de réaliser d'autres initiatives relatives aux pairs aidants au sein du Territoire. »

« Grâce au don de Bell Cause pour la cause, la Pacific Post Partum Support Society offre du soutien individuel par message texte aux mères qui souffrent de dépression ou d'anxiété post-partum ou qui sont en détresse, ainsi qu'à leur famille, a déclaré Sheila Duffy, directrice, Pacific Post Partum Support Society. Cette technologie élargit notre portée en rendant le service plus accessible tout en faisant tomber les barrières pour que nous puissions soutenir les familles en temps opportun. Aussitôt que les mères envoient ce premier message, leur processus de guérison peut commencer. »

« Le don que nous avons reçu du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause a aidé The Mustard Seed à améliorer l'accès aux traitements pertinents sur le plan culturel pour les clients autochtones, a déclaré Randi Sager (Lakota/Nêhiyaw), psychologue agréé provisoire et conseiller autochtone, The Mustard Seed, Calgary. Non seulement le programme a-t-il renforcé l'identité autochtone des participants et créé un sentiment de communauté, mais il les a également habiletés à apporter des changements positifs dans leur vie. Un des plus grands changements que nous avons constaté est que les clients épousent maintenant leur identité autochtone sans honte ni culpabilité, ce qui leur a permis d'avancer sur la voie de la guérison. hiy! hiy! (Merci.) »

« Bell Cause pour la cause a aidé Artbeat Studio à étendre sa programmation de sensibilisation artistique en contribuant à accroître notre portée et notre capacité à avoir une plus grande incidence au sein de notre collectivité. Notre programmation artistique Reach Out Arts favorise le renforcement de l'autonomie de membres marginalisés de la collectivité grâce à l'exploration créative tout en tissant des liens importants entre pairs, a affirmé Uyen Pham, directrice générale de l'Artbeat Studio, situé à Winnipeg. Cette sensibilisation crée des occasions de rencontres et d'apprentissage qui vont bien au-delà de chaque séance, favorisant ainsi l'inclusion sociale, le renforcement de la confiance ainsi que la bonne santé mentale par l'entremise de l'expression créatrice. »

« Grâce au don de Bell Cause pour la cause, le réseau Scarborough Health Network peut combler le fossé en matière de services axés sur la santé mentale pour les jeunes en transition, a dit Lydia Huber, gestionnaire, santé mentale, Scarborough Health Network Foundation. Il nous est possible d'offrir des traitements psychiatriques et psychosociaux spécialisés afin d'assurer que ces jeunes patients vulnérables reçoivent le soutien intensif dont ils ont besoin selon leur âge. Ce programme donnera à nos patients l'accès à un réseau de professionnels de la santé mentale hautement expérimentés et à une gamme de services sociaux comme l'aide au logement, à la recherche d'emploi et à l'éducation, ce qui mènera au rétablissement et leur offrira un sentiment de réalisation. »

« Le don de Bell Cause pour la cause nous a permis d'ouvrir nos portes aux jeunes vulnérables grâce à notre nouveau programme parascolaire Reach for the Stars, a affirmé Amanda Beazley, directrice générale, Boys and Girls Club de Charlottetown. Maintenant, les jeunes qui risquent de faire face à des problèmes de santé mentale et de dépendance ont un espace sûr, encourageant et inclusif pour améliorer leurs aptitudes à prendre de bonnes décisions, à tisser des relations saines et à rehausser leur estime de soi. »

« Bell Cause pour la cause nous a aidés à continuer à faire grandir notre programme Seeds of Success, qui vise à soutenir les Néo-Écossais qui vivent avec la maladie mentale, a déclaré Faye LeBlanc, directrice générale, Northwood Foundation. Le programme fait la promotion du mieux-être mental en offrant aux résidents des activités thérapeutiques pertinentes qui leur permettent de ressentir des émotions, d'avoir des pensées et de poser des gestes qui les aident à apprécier la vie et à relever ses défis. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Pour chacune des communications suivantes pendant la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale, et ce, sans frais pour les participants, autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause .

. Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanadaFR .

Depuis la première édition de la Journée Bell Cause pour la cause, en 2011, les Canadiens et des gens du monde entier ont envoyé plus d'un milliard de messages de soutien pour la santé mentale. Ainsi, l'engagement total de Bell s'élève maintenant à 100 695 763,75 $, y compris le don initial de 50 millions de dollars à l'occasion du lancement de Bell Cause pour la cause en 2010.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention: Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

