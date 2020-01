Amazentis annonce le lancement de Timelinetm Cellular Nutrition au Forum économique mondial de Davos





Amazentis annonce le lancement de Timeline, un produit nutritionnel de nouvelle génération conçu pour promouvoir un vieillissement en bonne santé, issu de la Swiss Food & Nutrition Valley, à la Maison de la Suisse au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Compte tenu du vieillissement accru de la population à l'échelle mondiale, d'après l'étude de la Deutsche Bank de 2019, pour la première fois, il y a plus de personnes sur la planète âgées de plus de soixante-cinq que d'enfants de moins de cinq ans. Il est impératif que les consommateurs prennent des mesures proactives pour maintenir une qualité de vie élevée, aussi longtemps qu'ils vivront.

Timeline est composé du nutriment exclusif Mitopuretm, une forme très pure d'Urolithine A. Après une décennie de recherches rigoureuses effectuées par des scientifiques de renom du monde entier, Mitopure s'est révélé efficace pour lutter contre le déclin cellulaire des muscles lié à l'âge en revitalisant les mitochondries, les centrales électriques de nos cellules.

Timeline sera le premier produit de consommation au monde à contenir des doses de Mitopure étalonnées avec précision et améliorant la santé mitochondriale et cellulaire des muscles squelettiques selon des études cliniques. Timeline sera disponible pour l'achat en ligne des consommateurs américains dès le premier semestre 2020 sur le site www.timelinenutrition.com.

« Après une décennie de recherches et d'essais pour perfectionner Mitopure, nous donnons aux consommateurs l'accès à un produit qui améliore leur santé musculaire en ciblant les mitochondries vieillissantes », a déclaré Chris Rinsch, PDG et cofondateur d'Amazentis.

« Depuis des années, les consommateurs sont à la recherche d'une solution pour conserver leur santé musculaire alors qu'ils vieillissent ; Timeline offre une nouvelle façon de garder le contrôle de leur santé cellulaire de manière proactive très tôt, agissant ainsi directement sur le processus de vieillissement », a ajouté le cofondateur et président d'Amazentis, Patrick Aebischer.

Le Forum économique mondial engage des dirigeants sociétaux à revisiter les programmes mondiaux, régionaux et industriels. Dans le cadre du Forum, une table ronde aura lieu le 23 janvier à 15h00 HNEC à la Maison de la Suisse, axée sur les innovations dans l'industrie de l'alimentation et de la nutrition. Au cours de la conversation, Rinsch présentera au public les avantages de Timeline et de Mitopure pour la santé. Le panel sera animé par la présentatrice Anna Maria Montero, de CNNMoney Suisse, et comptera sur la présence de :

Paul Bulcke, président mondial du conseil d'administration de Nestlé

Martin Vetterli, président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Franck Giovannini, le chef 3 étoiles Michelin du restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier

Chris Rinsch, CEO et cofondateur d'Amazentis

Amazentis est une entreprise innovante en sciences de la vie, pionnière des révolutions scientifiques en nutrition destinées à gérer les conditions de santé liées au vieillissement. L'ingrédient phare de la société, Mitopuretm, a été évalué favorablement par la Food and Drug Administration américaine (FDA) à la suite d'un dépôt sous le label GRAS (« Généralement reconnu comme sûr »). Mitopure a été largement évalué lors d'essais pré-cliniques et cliniques pour prendre en charge son utilisation chez l'homme en tant que complément nutritionnel.

À propos de Timeline

Timeline est une nouvelle marque de nutrition développée par Amazentis qui repose sur la conviction que la recherche effectuée sans concession peut ouvrir la voie à une nouvelle classe de nutrition garantie par l'application d'une science de pointe. En tant que scientifiques, nous savons que le déclin physique dû au vieillissement ne peut être stoppé. Cependant, grâce à sa science révolutionnaire, Timeline s'est engagé à développer des produits conçus pour permettre de réduire l'impact du temps sur la santé. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site timelinenutrition.com.

À propos de Mitopure

Mitopure est une forme très pure d'Urolithine A, un métabolite alimentaire bioactif qui est produit naturellement en consommant certains aliments, comme la grenade, bien qu'il soit difficile pour la plupart des gens d'obtenir ce nutriment spécifique en quantité suffisante uniquement à partir de l'alimentation. Mitopure a aussi amélioré la fonction mitochondriale en stimulant la mitophagie, un processus par lequel le vieillissement et les mitochondries endommagées sont éliminés de la cellule, entraînant la croissance de mitochondries saines. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://www.mitopure.com/.

À propos d'Amazentis

Amazentis est une entreprise innovante en sciences de la vie qui utilise la recherche et la science clinique de pointe pour développer la prochaine génération de produits de ciblage visant la santé mitochondriale avec une nutrition avancée. Pour plus d'informations sur Amazentis, veuillez visiter le site www.amazentis.com.

