Lionbridge nomme Corinne Saunders au poste de directrice générale pour la région EMEA





Aujourd'hui, Lionbridge, leader mondial des services de localisation et de formation en bases de données, a annoncé que l'ancienne dirigeante de Wolters Kluwer, Corinne Saunders, avait rejoint l'entreprise en tant que directrice générale pour la région EMEA. Lionbridge compte actuellement 51 bureaux dans 26 pays à travers le monde ; C. Saunders supervisera les opérations de vente, de gestion des comptes et de marketing dans la région EMEA.

« L'Europe représente une grande partie de notre activité mondiale et restera un secteur de croissance pour nos activités d'IA et de localisation. Je suis très heureux que Corinne se joigne à nous pour diriger nos efforts vers la région EMEA », a déclaré John Fennelly, directeur général de Lionbridge. « Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d'un don exceptionnel pour stimuler l'innovation et déchiffrer les besoins des clients ».

Pendant son passage chez Wolters Kluwer, C. Saunders a été CEO dans le secteur des marchés émergents et en développement. C. Saunders remplira ses fonctions depuis Bruxelles, en Belgique.

