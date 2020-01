Le timbre du Mois de l'histoire des Noirs met en lumière un pan méconnu de l'histoire du hockey





La vignette consacrée au Colored Hockey Championship raconte une histoire de courage dans l'adversité

HALIFAX, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé un timbre célébrant le Colored Hockey Championship et les équipes de hockey sur glace uniquement composées de joueurs noirs qui se sont disputé le titre dans les Maritimes entre 1895 et le début des années 1930.

Durant cette époque peu connue de l'histoire du hockey canadien, des organisateurs et des joueurs déterminés ont mis sur pied leurs propres matchs, dissipé des idées fausses blessantes et contribué à changer le jeu de manière modeste, mais non négligeable.

À la fin du XIXe siècle, les dirigeants de l'Église baptiste croyaient que le hockey noir serait un excellent moyen d'attirer davantage de jeunes hommes à l'église et de fortifier leur foi. Les parties sont devenues des événements communautaires qui ont rassemblé des publics mixtes dans les gradins et les repas d'après-match ont uni les joueurs noirs de différentes communautés.

Il n'y avait pas de calendrier de jeu préétabli. Les matchs étaient organisés de manière ponctuelle lorsqu'une équipe en défiait une autre par télégraphe ou dans un journal local. Les organisateurs, les joueurs et les journaux de l'époque ont appelé le prix tant convoité le Colored Hockey Championship, un nom qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais qui figure sur le timbre puisqu'il est exact d'un point de vue historique.

Le timbre souligne certains des premiers développements de l'histoire du hockey, notamment la pratique autorisant le gardien à se mettre à genoux pour arrêter la rondelle, qui a plus tard été adoptée par les joueurs des ligues blanches, y compris les ligues professionnelles.

Les premières traces d'équipes de hockey uniquement composées de joueurs noirs dans la région de Halifax remontent à mars 1895, alors qu'un match a opposé les Jubilees de Dartmouth et les Stanleys de Halifax. Peu de temps après, six autres équipes se sont formées, dont une à l'Île-du-Prince-Édouard : les Eurekas de Halifax, les Sea-Sides d'Africville, les Victorias de Truro, les Moss Backs de Hammonds Plains, les Royals d'Amherst et les West End Rangers de Charlottetown.

L'âge d'or du hockey noir se situe entre 1900 et 1905, alors que ces matchs attiraient souvent un public plus nombreux que ceux des ligues réservées aux joueurs blancs, mais les équipes composées uniquement de hockeyeurs noirs ont continué de se lancer le défi du Colored Hockey Championship jusqu'aux années 1930.

Conçue par Lara Minja de Lime Design, la vignette présente une illustration des Eurekas de Halifax, l'équipe qui a remporté le championnat en 1904. L'illustration, réalisée par Ron Dollekamp, est basée sur une photo historique. Le timbre est offert en carnet de 10 et le pli Premier Jour officiel est orné d'un cachet d'oblitération portant la mention « Halifax NS ».

Postes Canada est fière d'honorer le courage de ceux qui ont organisé des matchs de hockey noir et qui y ont joué, et qui ont contribué intégrer cette histoire méconnue dans la trame narrative du pays.

Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail et sur le site postescanada.ca/magazine.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2020 à 11:30 et diffusé par :