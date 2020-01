Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 4,8 M$ pour 22 projets dans la région de la Chaudière-Appalaches





LÉVIS, QC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, ont annoncé une aide financière de 4?799?213 $ pour la réalisation de 22 initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent aux priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au coeur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, Mme Laforest était accompagnée de la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, du président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Paul Vachon, ainsi que du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

«?Notre gouvernement donne aux élus de Chaudière-Appalaches les moyens d'élaborer et de soutenir des projets porteurs pour la région. L'annonce d'aujourd'hui en est un bel exemple. Ces initiatives contribueront au développement social, économique, culturel, touristique, agroalimentaire et sportif de la magnifique région de Chaudière-Appalaches.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

«?Les projets sélectionnés permettront non seulement de maximiser le potentiel socioéconomique de la région de Chaudière-Appalaches, mais également d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Je tiens à remercier tous les promoteurs qui ont déposé leur demande au FARR. Par leurs initiatives, ils nous démontrent que la vitalité de la région leur tient à coeur.?»

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

«?Nous avons au sein de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) une excellente collaboration et toutes nos actions font en sorte que nous agissons en complémentarité. Les projets financés par le FARR sont des projets spécifiques à la région de Chaudière-Appalaches et porteurs pour l'ensemble de notre collectivité.?»

Paul Vachon, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

«?Je tiens à remercier le gouvernement du Québec, madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et madame Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. Nous avons dorénavant un gouvernement à l'écoute des besoins régionaux et qui tient compte des spécificités régionales dans l'acceptation des projets qui lui sont présentés. Ce soutien est précieux pour nous, car il permettra la réalisation de projets adaptés à nos milieux de vie.?»

Gilles Lehouillier, maire de Lévis et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 13,3 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 53 initiatives dans la région.

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 22 projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 1 858 382 $ Construction d'un chalet d'accueil et de services Par : Ville de Lévis Construire un chalet d'accueil et de services dans le secteur Saint-Romuald du parc de la Rivière-Etchemin. Celui-ci comprendra, entre autres, une aire d'accueil pour les visiteurs (fondeurs, cyclistes, marcheurs, etc.), un espace pour la préparation des skis de fond, une salle de réception, un réfectoire et un bloc sanitaire. 2018-2022 24 000 $ Amélioration de l'éclairage de l'Espace symphonique de Lévis Par : Orchestre symphonique de Lévis Acquérir et installer l'éclairage scénique et d'ambiance pour l'Espace symphonique de Lévis. Ces améliorations permettront aux musiciens de lire aisément leurs partitions et à l'auditoire d'apprécier tout ce qui se passe sur la scène. 2018-2020 25 000 $ Réfection de la passerelle du parc des Chutes-de-la-Chaudière Par : Ville de Lévis Entretenir et effectuer des mises à niveau de la passerelle pour assurer la sécurité des usagers et l'intégrité de la structure. Ces travaux permettront de maintenir l'attrait du parc auprès de la clientèle touristique. 2018-2020 275 437 $ Acquisition et installation d'une remontée mécanique Par : Ville de Lévis Remplacer une des remontées mécaniques par une remontée de type chaise quadruple au Centre de plein air de Lévis pour mieux desservir les utilisateurs. Cette modification vise également à augmenter la clientèle en améliorant l'expérience au niveau de la fluidité, de la rapidité et la de fiabilité des remontées. 2018-2020 250 000 $ Maison de fin de vie Par : La Maison d'Hélène C Soutenir le démarrage de la maison de fin de vie La Maison d'Hélène et payer les frais liés aux salaires des trois premières années d'opération de l'organisme pour permettre aux résidents en fin de vie des MRC de Montmagny et de L'Islet de demeurer dans leur milieu. Ainsi, ils pourront y recevoir des services médicaux, pharmaceutiques, psychosociaux ainsi que d'aide spirituelle. 2018-2022 60 000 $ Construction d'un pavillon Jeunesse Nature Par : La Société Beauceronne de Gestion Faunique inc. Construire un pavillon multifonctionnel à Saint-Théophile de Beauce pour poursuivre dans de meilleures conditions la gestion et le développement des activités de chasse, de pêche et de plein air. De plus, la Société pourra y tenir des activités éducatives en matière d'environnement, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles de la Chaudière-Appalaches. 2018-2020 100 000 $ Relocalisation : achat d'une nouvelle bâtisse et embauche nouvelles ressources Par : Maison La Frontière Acquérir une nouvelle bâtisse et embaucher de nouvelles ressources à la Maison La Frontière pour desservir plus d'usagers dans le besoin et offrir de nouveaux services, comme une soupe populaire et de l'hébergement temporaire. 2018-2021 24 000 $ Étude d'évaluation structurale du pont Perrault Par : Municipalité Notre-Dame-des-Pins Effectuer une étude d'évaluation structurale du pont Perrault pour modéliser le pont couvert. Celle-ci permettra de déterminer sa capacité portante et l'ensemble des interventions nécessaires à faire pour pérenniser les travaux de réfection envisagés afin d'assurer l'utilisation du pont par les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de VHR pendant 50 ans. Cette deuxième étude est complémentaire à celle réalisée sur l'état des dommages et des résultats qui a déjà reçu une aide du FARR. 2018-2020 200 000 $ Mise à niveau de la remontée six places, amélioration du système d'enneigement et modernisation des équipements Par : Mont-Orignal, coopérative de solidarité Mettre à niveau la remontée sextuple et la remontée Poma, améliorer le système d'enneigement, acheter de l'équipement d'entretien et améliorer le système d'éclairage en montagne. 2019-2022 195 000 $ Développement Stratégique Domaine du Radar - 2018-2023 Par : Société de développement du Mont Sainte-Marguerite Conserver les bâtiments historiques militaires et assurer leur rayonnement en instaurant un centre historique sur les radars qui contiendra une oeuvre multimédia, immersive et muséale nommée Le Block. L'implantation d'un nouveau système de luge sur rail sur le Mont Sainte-Marguerite sera un tout nouveau dispositif de loisir disponible en exclusivité au Domaine du Radar. 2019-2022 10 000 $ Étude d'impact économique des arts et de la culture pour la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches Par : Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches Réaliser une étude sur l'impact économique des domaines des arts et de la culture des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Les travaux consisteront à monter un cahier statistique et, par la suite, à effectuer des simulations. 2019-2021 266 622 $ Compléter le réseau régional de recharge pour véhicules électriques en Chaudière-Appalaches Par : Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) Réaliser des activités de démarchage et d'accompagnement auprès des municipalités et des MRC de la Chaudière-Appalaches pour l'installation d'une borne rapide de BRCC 50 kW et de 50 bornes de niveau 2 (240 V), afin que l'ensemble du territoire soit couvert par un réseau de recharge publique. 2019-2022 150 000 $ Site de formation en permaculture intégrant un espace d'éducation populaire, des jardins et une cuisine de transformation Par : Coopérative Les Choux Gras Créer un lieu consacré à l'enseignement adapté pour accueillir des ateliers de formation en permaculture à l'année et pour transformer les légumes des jardins. Ainsi, la mise aux normes de l'Ermitage et du hangar servant à l'accueil du public, la création de jardins permaculturels et l'aménagement d'une cuisine de transformation pour la revente des produits du jardin et pour les formations sont prévus. 2019-2022 144 000 $ Aménagement du parc Jean-Dupéré Par : Musée minéralogique et minier de Thetford Mines Aménager le parc Jean-Dupéré pour exposer des équipements industriels de grandes dimensions sur le site du Centre historique de la mine King KB3, comme un camion Euclid R-100, trois godets de pelle hydraulique de capacités différentes et un chargeur Caterpillar 992C. Ainsi, ces équipements miniers seront sauvegardés dans un lieu significatif du patrimoine industriel de la région. 2019-2021 22 000 $ Salon de l'emploi Montmagny-L'Islet Par : Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-L'Islet (C.A.R.E.) Ajouter un volet virtuel à la journée du salon de l'emploi pour rejoindre les personnes qui ne peuvent s'y rendre physiquement. L'activité virtuelle permettrait également d'attirer des chercheurs d'emploi de l'extérieur de la région, dont des immigrants. 2019-2021 300 000 $ Implantation d'un centre de transformation agroalimentaire dans la MRC des Appalaches Par : Comité de développement agroalimentaire des Appalaches (CDAA) Implanter un centre de transformation collectif à Adstock pour doter les producteurs et les transformateurs de la MRC des Appalaches et des six MRC avoisinantes d'un espace et d'équipements de transformation adaptés à leurs besoins et répondant aux normes d'hygiène et de salubrité. De plus, des services d'aide et d'accompagnement seront offerts pour assurer le développement des produits jusqu'à leur mise en marché. 2019-2023 300 000 $ L'Espace d'accélération et de croissance de la Chaudière-Appalaches (connue avant sous l'appellation Pôle d'innovation) Par : Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) Créer un lieu de convergence qui facilitera la concertation, la collaboration et la communication entre les acteurs socio-économiques de la région pour mieux accompagner les entreprises ainsi qu'optimiser les façons de faire et résoudre les problèmes. 2019-2022 211 880 $ Projet Coeurs Villageois Par : MRC de Bellechasse Établir et réaliser un plan d'action pour développer les coeurs de villages afin de revitaliser les municipalités et ainsi améliorer la qualité de vie des habitants, attirer de nouvelles familles et favoriser le tourisme au sein de la municipalité. La promotion du réseau des Coeurs Villageois par diverses actions est aussi prévue. 2019-2023 32 000 $ Développement d'une identité territoriale pour la Beauce Par : Développement Économique Nouvelle-Beauce Mobiliser les intervenants du milieu socio-économique pour élaborer une identité régionale qui servira à la croissance de toutes les activités économiques, aussi bien commerciales et industrielles que résidentielles, institutionnelles ou touristiques. Pour ce faire, une firme spécialisée sera mandatée pour accompagner et conseiller le comité de gestion dans l'élaboration du projet, animer des rencontres de concertation, élaborer une stratégie. 2019-2021 155 892 $ Marché de proximité des terroirs innovants Par : MRC de Montmagny Embaucher une ressource pour coordonner les opérations du marché virtuel solidaire et les actions à réaliser. L'acquisition d'équipements et l'élaboration d'une stratégie de développement du marché des restaurateurs de la région, par la mise sur pied d'une assiette régionale offrant plus d'occasions d'affaires, sont notamment prévues. 2019-2023 150 000 $ Bonification du soutien au Parc fluvial, nouvelle génération du Musée maritime du Québec Par : Musée maritime du Québec Inc. Renouveler les installations et les contenus du parc fluvial afin de réaliser la pleine mise en valeur des trois bateaux-musées et d'une riche collection d'artéfacts géants. Ainsi, le parc sera une véritable expérience immersive dans le monde maritime favorisant la découverte de son patrimoine à travers un réseau de sentiers proposant des parcours. 2019-2023 45 000 $ Partout... la créativité beauceronne! Par : Artistes et artisans de Beauce Inc. Embaucher une ressource pour structurer, développer et promouvoir la réalisation d'un événement régional annuel et la mise en place de nouveaux partenariats pour la diffusion des arts visuels. L'événement, d'une durée de 2 jours, proposera un circuit d'environ 18 portes ouvertes d'ateliers d'artistes sur le territoire des trois MRC de la Beauce. 2019-2023 Total accordé : 4 799 213 $

2019-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Janvier 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus Faire de l'innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe en Chaudière-Appalaches en mettant en place des mécanismes de collaboration interMRC pour le développement régional.

Encourager le développement du secteur bioalimentaire.

Maximiser les retombées de la forêt dans les communautés avec une perspective de développement durable.

Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles.

Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.

Mettre en valeur et donner accès à la culture.

Soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d'oeuvre de qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail.

Placer l'innovation et la culture entrepreneuriale au coeur du développement économique de la région.

Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s'épanouir.

Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

