Une étude de tendance de REPLY sur les objets autonomes constate le passage de l'automatisation à l'autonomisation des objets





La nouvelle étude de Reply, réalisée avec la plate-forme de tendances SONAR, met en lumière l'apparition de tendances majeures dans le domaine des machines autonomes telles que les drones, les robots et les véhicules. Si les appareils électroménagers autonomes sont déjà courants, les voitures et les drones-taxis autonomes sont encore loin d'une utilisation à grande échelle.

Les articles, publications scientifiques et demandes de brevets analysés par la plateforme de tendances SONAR font état d'investissements historiquement élevés dans les technologies autonomes. Les acteurs de divers secteurs veulent s'assurer qu'ils auront leur part dans l'autonomie du futur. Toutefois, outre les obstacles technologiques restants et le cadre réglementaire à créer ? notamment en matière de conduite autonome sur la voie publique ou de services aériens sans pilote ? il faudra que l'acceptation des consommateurs augmente avant que les technologies autonomes puissent prendre leur envol.

L'autonomie, un moteur de progrès

Les avancées technologiques et la réduction du coût des capteurs, des actionneurs, des systèmes radar, lidar et de caméras, ainsi que les progrès de l'intégration multi-capteurs grâce à la fusion des capteurs, améliorent la détection de la profondeur et la sûreté des mouvements automatisés et rapprochent ainsi les objets autonomes de la réalité. Les progrès rapides dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique par réseaux de neurones profonds, créent les conditions nécessaires au fonctionnement autonome des machines.

La prochaine génération de superordinateurs et le déploiement de la 5G, qui traitent les données en temps réel et permettent des prises de décisions rapides, sont des conditions préalables indispensables à l'avènement des technologies autonomes.

Les robots et les drones autonomes ainsi que les véhicules et les services de transport sans conducteur sont les principaux objets concernés par les progrès de l'autonomie: les avancées dans les domaines de l'IA et des technologies de navigation conduisent à une nouvelle génération de robots et de drones autonomes, qui sont utilisés dans des domaines d'application comme le commerce de détail, la sécurité, la maintenance, l'agriculture, les transports et la logistique. Les robots deviennent mobiles et intelligents et peuvent interagir en toute indépendance avec les humains. Les robots mobiles autonomes connaissent une croissance énorme en raison de la croissance du commerce électronique et de la nécessité d'optimiser les capacités de stockage.

Le domaine de la mobilité autonome poursuit sa croissance en offrant de nouveaux types d'applications dans le secteur des transports: les taxis robotisés, les services de livraison courte distance et les services autonomes de livraison de produits alimentaires procèdent à des essais de leurs prototypes en Chine, aux États-Unis et même en Europe, attirant l'attention croissante des experts. En outre, des véhicules élaboré spécifiquement pour le service à la demande et dotés d'habitacles adaptés à la nouvelle mobilité, commencent à apparaître.

Les technologies pour les systèmes autonomes, telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la 5G, la blockchain, le cloud et l'edge computing, connaissent également un développement rapide. Malgré ces avancées, il existe cependant au sein des technologies autonomes de base des obstacles technologiques liés à la collecte, à la cartographie et au traitement des données. S'agissant du matériel (hardware), il faut concilier augmentation de l'efficacité et réduction des coûts. Les solutions lidar à l'état solide gagnent en importance car elles sont moins chères, plus rapides et leur résolution est plus fine. En matière de radars, actuellement l'accent est mis sur les solutions 4D haute résolution qui offrent une plus grande précision à moindre coût. Mais avant tout, il y a le défi de la cybersécurité.

Filippo Rizzante, responsable des technologies chez Reply, résume les résultats de l'étude de tendance: «Nous sommes sur la voie d'une économie des objets autonomes. Au fur et à mesure de leur évolution, les objets autonomes deviennent plus intégrés, plus intelligemment connectés entre eux et avec leur environnement. Et ils sont combinés avec la technologie du langage et l'intelligence émotionnelle.»

L'étude de tendance de Reply sur les objets autonomes fait partie d'une série sur les interfaces homme-machine, l'intelligence artificielle, la révolution du commerce de détail, l'internet des objets grand public et l'informatique quantique.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux fondés sur les nouveaux paradigmes du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de services numériques à des entreprises des secteurs des télécommunications et des médias ; de l'industrie et des services; de la banque et de l'assurance; et du secteur public. www.reply.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 13:30 et diffusé par :