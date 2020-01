Consultations pré-budgétaires 2020-2021 : L'accompagnement des PME dans leur croissance et leur performance : une mesure indispensable pour notre économie





MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Inno-Centre, le plus grand accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au pays, porte la voix des PME québécoises en participant aux consultations pré-budgétaires 2020-2021 du ministère des Finances.

« Nous saluons la détermination du gouvernement du Québec de s'attaquer au retard qu'accusent nos PME en matière de productivité et d'innovation. Dans cette optique, il sera particulièrement important que le gouvernement offre un appui adapté aux besoins des entrepreneurs et ce, en se basant sur trois piliers : le soutien financier, l'appui technologique et l'accompagnement-conseil de haut niveau. Il s'agit là de la recette gagnante pour un Québec plus performant. »

- Claude Martel, président d'Inno-Centre

Le mémoire d'Inno-centre a été élaboré grâce à la participation de plus de 200 PME provenant de toutes les régions du Québec et est disponible sur le site d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 400 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Inno-centre intervient en 2e ligne en partenariat avec les investisseurs en capital de risque et les services de développement des villes et régions du Québec.

