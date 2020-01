La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2019





TORONTO, 22 janv. 2020

Augmentation de l'actif géré passant de 37,7 milliards $ en 2018 à 38,8 milliards $ pour 2019

Actifs alternatifs privés de 2,6 milliards $, représentant une croissance de 1,6 milliard $, soit de 155 % au cours de l'exercice

Bénéfice dilué par action tiré des activités poursuivies atteignant 0,28 $ pour le trimestre et 0,60 $ pour l'exercice 2019

La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2019.

Le total de l'actif géré s'est accru de 2,8 % pour atteindre 38,8 milliards $, par rapport à la même période en 2018.

« En 2019, nous avons veillé particulièrement à améliorer la structure de la Société, compte tenu des perturbations du marché auxquelles nous sommes confrontés dans l'ensemble de notre industrie, qu'il s'agisse de l'incertitude persistante, de la dynamique changeante des clients, ou des réglementations diverses un peu partout dans le monde, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements à AGF. Dans ce contexte, nous avons réussi à faire progresser nos impératifs stratégiques et à procurer à AGF une position encore plus favorable à la croissance. »

Faits saillants :

Au cours de 2019, AGF a annoncé la fusion des sociétés Smith & Williamson Holdings et Tilney Group, visant à créer un groupe de premier plan spécialisé dans le domaine des services professionnels et de la gestion intégrée de patrimoine au Royaume-Uni. Selon les modalités de l'entente, AGF cédera sa participation minoritaire, dont elle s'attend à tirer un produit en espèces et en actions totalisant 193,2 millions £ (environ 331,8 millions $CAN 1 ), et conservera une participation de 2,3 % dans la nouvelle société issue de la fusion.

), et conservera une participation de 2,3 % dans la nouvelle société issue de la fusion. Le 20 janvier 2020, AGF a confirmé que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a informé Tilney Group qu'elle n'a pas approuvé la structure de transaction, telle qu'elle est proposée, relativement à la fusion de Smith & Williamson et Tilney Group. Des discussions avec la FCA sont en cours afin de déterminer les étapes à suivre. Toutes les parties maintiennent leur plein engagement à l'égard de la fusion et continuent d'appuyer fortement la justification stratégique sous-jacente incitant à unir les sociétés en question. On s'attend à ce que la conclusion de la transaction, qui reste assujettie à l'approbation d'organismes de réglementation, soit reportée.

Engagement de 75,0 millions $ à l'égard d'un fonds à capital fixe géré par InstarAGF. L'appel d'offres devrait prendre fin en mars 2020.

Lancement de trois fonds alternatifs liquides au Canada, soit le FNB neutre au marché Anti-Bêta É.-U. ? couv. $CAN AGFiQ (QBTL), le FNB Revenu de dividendes É.-U. ? pos. longues/courtes ? couv. $CAN AGFiQ (QUDV) et le Fonds de revenu de dividendes É.-U. ? pos. longues/courtes ? couv. $CAN AGFiQ, visant à procurer des occasions de diversification au moyen de stratégies d'investissement alternatif innovatrices.

Obtention d'un prix Lipper pour le rendement sur trois et cinq ans du Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF, série OPC.

À titre de signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, AGF a maintenu sa cote globale de « A+ » sur le plan de la « Stratégie et Gouvernance », et sa cote globale de « A », en ce qui concerne les « Actions cotées ? Incorporation ESG », dans le rapport d'évaluation de 2019 des PRI.

Mise en oeuvre d'un plan de restructuration visant à réduire les coûts, tout en améliorant l'efficacité, ayant permis de réduire les frais de vente, frais généraux et frais d'administration de 6,6 millions $, soit de 3,4 % (montant rajusté aux fins de la norme IFRS 15), par rapport à l'exercice précédent.

« Dans le cadre de notre approche rigoureuse et bien ancrée en matière de dépenses, nous continuons de mettre l'accent sur les initiatives favorisant l'efficacité, tout en accueillant la transformation numérique, afin de réaliser notre stratégie et d'atteindre nos objectifs pour 2020, a ajouté M. McCreadie. De plus, nous avons l'intention d'accroître notre présence sur le marché américain et d'élargir notre volet d'investissements alternatifs, qui sont des atouts complémentaires de nos investissements de base et de nos compétences sur le plan du service à la clientèle. »

Les rachats nets déclarés de fonds communs de placement pour l'exercice terminé le 30 novembre 2019 se chiffraient à 886,0 millions $, par rapport à des ventes nettes de 136,0 millions $ pour 2018. Abstraction faite des flux nets provenant de clients institutionnels ayant investi dans des fonds communs de placement2, les rachats nets se chiffraient à 556,3 millions $ en 2019, alors qu'ils étaient de 58,8 millions $ pour la période correspondante en 2018.

Le revenu pour le trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2019 se chiffrait à 114,5 millions $ et à 436,7 millions $ respectivement, contre 108,5 millions $ et 450,2 millions $ pour le trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2018. Le BAIIA était de 38,7 millions $ et de 110,0 millions $ pour le trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2019, comparativement à 28,7 millions $ et à 106,5 millions $ pour les périodes correspondantes en 2018. Après un rajustement tenant compte d'éléments non récurrents, le BAIIA se chiffrait à 34,6 millions $ et à 120,3 millions $ respectivement, par rapport à 27,2 millions $ et à 110,2 millions $ pour les périodes correspondantes en 2018.

Le bénéfice dilué par action tiré des activités poursuivies pour le trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2019 était de 0,28 $ et de 0,60 $, contre 0,19 $ et 0,92 $ pour les périodes correspondantes en 2018. Après un rajustement tenant compte d'éléments non récurrents, le bénéfice dilué par action pour le trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2019 était de 0,24 $ et de 0,71 $ respectivement, alors qu'il se chiffrait à 0,17 $ et à 0,64 $ pour les périodes correspondantes en 2018.

Pour le trimestre terminé le 30 novembre 2019, AGF a déclaré un dividende par action de 0,08 $ pour les actions ordinaires de catégorie A avec droit de vote et pour les actions de catégorie B sans droit de vote, payé le 16 janvier 2020 aux actionnaires inscrits au 8 janvier 2020.

(activités poursuivies) Trimestre terminé le Exercice terminé le 30 novembre 31 août 30 novembre 30 novembre 30 novembre (en millions $CAN, sauf les montants par action) 2019 3 2019 3 2018 2019 3 2018 Revenu $ 114,5 $ 107,4 $ 108,5 $ 436,7 $ 450,2 Revenu net attribuable aux actionnaires de la Société 22,2 14,4 14,7 47,9 73,9 BAIIA avant commissions4 38,7 29,0 28,7 110,0 106,5 BAIIA rajusté avant commissions4 34,6 29,0 27,2 120,3 110,2 Bénéfice dilué par action attribuable aux actionnaires de la Société 0,28 0,18 0,19 0,60 0,92 Bénéfice dilué rajusté par action attribuable aux actionnaires de la Société4 0,24 0,18 0,17 0,71 0,64 Flux de trésorerie disponibles4 18,3 9,7 16,1 52,8 41,4 Dividende par action 0,08 0,08 0,08 0,32 0,32 Dette à long terme 207,3 158,9 188,6 207,3 188,6





(fin de la période) Trimestre terminé le Exercice terminé le 30 novembre 31 août 30 novembre 30 novembre 30 novembre (en millions $CAN) 2019 2019 2018 2019 2018 Actif géré de FCP5 (y compris les fonds en gestion commune de détail) $ 19 346 $ 18 839 $ 18 713 $ 19 346 $ 18 713 Actif géré de comptes institutionnels, de sous-conseillers et de FNB 10 755 10 391 12 475 10 755 12 475 Actif géré de clients privés 6 100 5 778 5 513 6 100 5 513 Actif géré de la plateforme d'alternatifs privés6 2 580 2 413 1 011 2 580 1 011 Total de l'actif géré (y compris l'actif géré de la plateforme d'alternatifs privés) 38 781 37 421 37 712 38 781 37 712 Ventes nettes (rachats nets) de FCP5 (181 ) (103 ) 111 (886 ) 136 Actif géré quotidien moyen de FCP5 19 015 18 915 18 958 18 908 19 060





1 Les montants exprimés en dollars canadiens tiennent compte d'un taux de change présumé de 1,7172 au 30 novembre 2019. 2 Les ventes nettes (rachats nets) de fonds communs de placement de détail sont calculées à partir du montant net déclaré de ventes (rachats) de fonds communs de placement moins le montant net des éléments institutionnels non récurrents de ventes (rachats) dépassant 5,0 millions $ et investis dans nos fonds communs de placement. 3 Veuillez vous reporter à la note n° 3 des états financiers consolidés pour obtenir de plus amples renseignements sur l'adoption de la norme IFRS 15. 4 Le BAIIA avant commissions (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et commissions de vente reportées), le BAIIA rajusté avant commissions, le bénéfice dilué rajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d'une période à l'autre. Ces mesures nous permettent d'évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l'effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu'il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com . 5 L'actif géré de FCP comprend l'actif géré de fonds de détail et de ceux de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de fonds communs de placement. 6 Représente le capital engagé ou investi donnant droit à des commissions par AGF et d'investisseurs externes par l'entremise de coentreprises. La portion d'AGF à l'égard de cet engagement s'élève à 208,8 millions $, dont 138,5 millions $ ont été versés au 30 novembre 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 novembre 2019, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d'AGF à www.agf.com dans la section « À propos d'AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedar.com .



Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd'hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d'appoint (en anglais seulement) seront disponibles sur le site Web d'AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/jwxo2igr (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder en composant sans frais en Amérique du Nord le 1-800-708-4540 (code d'accès : 49267214).

La discussion et les documents d'appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 39 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d'un million d'investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée et les analystes peuvent communiquer avec les personnes suivantes :

Adrian Basaraba

Vice-président principal et chef des finances

416-865-4203, InvestorRelations@agf.com

Baoqin Guo

Vice-présidente, Finances

416-865-4228, InvestorRelations@agf.com

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent rapport de gestion contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d'exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d'affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d'événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l'égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l'industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l'actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l'administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l'économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l'évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les événements catastrophiques et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l'intégration d'acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n'est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d'autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l'exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2019.

