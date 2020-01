SHINE et IOCB Prague livrent à GE Healthcare des doses patients de lutétium-177 et font progresser cet isotope thérapeutique vers la commercialisation





SHINE Medical Technologies LLC, l'Institut de chimie organique et de biochimie (IOCB Prague) et GE Healthcare ont annoncé aujourd'hui la production en quantités de doses patients de l'isotope thérapeutique lutétium-177 (Lu-177). Le lot a réussi les tests de contrôle qualité de GE Healthcare, y compris les normes de pureté des radionucléides (RNP) internationalement reconnues. Concernant la quantité et la pureté, cette livraison de Lu-177 démontre la pertinence de la technologie IOCB pour la production de Lu-177. Il s'agit d'une étape majeure vers la production commerciale de l'isotope thérapeutique par SHINE.

En mai dernier, SHINE a conclu un accord avec l'IOCB Prague qui accordait à l'entreprise un accès exclusif à la nouvelle technologie d'IOCB Prague, utilisée pour séparer le lutétium des cibles enrichies en ytterbium. La technologie a permis la production du Lu?177 non-porteur ajouté (non-carrier-added, nca) fourni à GE Healthcare. L'isotope a été produit en collaboration avec l'Institut de physique nucléaire de Tchéquie. L'Institut de physique nucléaire et l'IOCB Prague sont membres de l'Académie tchèque des sciences.

Le Lu-177 est utilisé pour traiter les cancers neuroendocriniens. Il est également prometteur pour le traitement d'un cancer prostatique métastatique et d'autres cancers. L'isotope est un émetteur de particules bêta à faible énergie qui agit en irradiant directement les cellules cancéreuses après son administration au site cancéreux par voie d'une molécule de ciblage.

« Livré avec de tels dosages et pureté, le Lu-177 non porteur ajouté augure bien de la possibilité de fournir aux médecins et aux patients un isotope thérapeutique vital et très efficace », a déclaré Charles Shanks, ingénieur principal Life Sciences, chez GE Healthcare. « Le Lu-177 est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des isotopes médicaux. Il représente une opportunité majeure de mieux servir le marché. »

« La livraison de doses patients de Lu-177 à GE Healthcare représente une avancée significative pour SHINE Therapeutics », a ajouté Katrina Pitas, vice-présidente et directrice générale de SHINE Therapeutics. « Avec nos collaborateurs de l'Académie tchèque des sciences, nous avons démontré une capacité de production du Lu-177 à un niveau très élevé de pureté. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec GE Healthcare pour rapprocher le Lu-177 de la commercialisation et des patients qui en bénéficieront le plus. »

« La production de doses cliniquement pertinentes de tout radionucléide thérapeutique n'est pas facile et nous avons démontré que notre technologie peut relever le défi du nca Lu-177 », a précisé le Dr Miloslav Polasek de l'IOCB Prague. « Je suis très reconnaissant aux équipes SHINE, IOCB et NPI pour les progrès accomplis ensemble. »

À propos de GE Healthcare Life Sciences

GE Healthcare Life Sciences permet aux innovateurs en thérapie, aux chercheurs et aux prestataires de soins de santé de mettre au point, de fabriquer et d'utiliser plus rapidement des diagnostics et des thérapies de précision. Nos produits permettent l'analyse biologique, la recherche, le développement et la fabrication de thérapies avancées et de vaccins. Les sciences de la vie font partie du budget de 19,8 milliards USD que GE consacre aux activités de santé. Comptant plus de 100 années d'expérience dans l'industrie des soins de santé et plus de 50 000 employés dans le monde, GE Healthcare contribue efficacement à améliorer les résultats pour les patients, les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les entreprises des sciences de la vie du monde entier. Consultez le site www.gelifesciences.com/about-us pour obtenir plus d'informations.

À propos de SHINE Medical Technologies LLC

Fondée en 2010, SHINE est une société en phase de développement qui souhaite devenir un fabricant de radio-isotopes destinés à la médecine nucléaire. Le système SHINE utilise un procédé de fabrication breveté et exclusif qui offre des avantages majeurs par rapport aux technologies de production existantes et proposées. Ce procédé ne nécessite pas de réacteur nucléaire, utilise moins d'électricité, génère moins de déchets et est compatible avec la chaîne nationale d'approvisionnement en Mo-99 du pays. En 2014, SHINE a annoncé la signature d'accords de fourniture de Mo-99 avec GE Healthcare et Lantheus Medical Imaging. En 2015, avec l'aide du laboratoire national d'Argonne, GE Healthcare a démontré que le Mo-99 de SHINE pouvait remplacer le Mo-99 basé sur un réacteur. En 2016, SHINE a reçu l'approbation réglementaire de la Nuclear Regulatory Commission pour la construction de son usine de production. La société a commencé la construction de l'installation au printemps 2019.

À propos de l'IOCB Prague

L'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie tchèque des sciences / IOCB Prague (www.uochb.cz) est une institution scientifique de renommée internationale dont la mission principale est la recherche fondamentale en biologie chimique et en chimie médicinale, chimie organique et des matériaux, chimie des substances naturelles, biochimie et biologie moléculaire, chimie physique, chimie théorique et chimie analytique. La mise en oeuvre des résultats de la recherche fondamentale dans la pratique fait partie intégrante de la mission de l'IOCB Prague. L'accent mis sur la recherche interdisciplinaire donne lieu à un large éventail d'applications en médecine, en pharmacie et dans d'autres domaines.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 03:00 et diffusé par :