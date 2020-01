La ministre Schulte annonce un investissement de 1,5 million de dollars pour les aînés au Manitoba, y compris des améliorations prévues pour le Centre communautaire de Southdale





WINNIPEG, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Les aînés ont bâti le Canada que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Les aînés d'aujourd'hui vivent plus longtemps et sont plus actifs qu'auparavant, mais un trop grand nombre d'entre eux souffrent d'isolement social. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à aider les aînés à se tenir informés, engagés et impliqués dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, et le ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, l'honorable Dan Vandal, ont annoncé un investissement de plus de 1,5 million de dollars pour appuyer près de 100 projets au Manitoba qui visent à améliorer la vie des aînés et à favoriser l'inclusion sociale. Ce financement est le résultat de demandes fructueuses présentées dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Les ministres Schulte et Vandal ont fait cette annonce lors d'une visite au Centre communautaire de Southdale, qui recevra 24?373$ en financement du PNHA pour améliorer ses installations et offrir un meilleur accès à ses programmes aux aînés handicapés.

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est d'appuyer des projets qui contribuent à améliorer le bien-être des aînés et à favoriser leur inclusion sociale et leur participation à tous les aspects de la société canadienne.

D'autres projets du PNHA en appui aux aînés et à leurs collectivités seront annoncés au cours des prochains mois.

Citations

«?Ces projets donnent de l'autonomie aux aînés en leur offrant des possibilités de profiter de la qualité de vie de leur communauté et d'y contribuer. Les aînés ont beaucoup donné à notre pays. Nous nous efforçons de fournir des programmes et le soutien dont ils ont besoin, et cela signifie qu'il faut éliminer les obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la vie de leur communauté.?»

- L'honorable Deb Schulte, ministre des Aînés

« Les programmes du centre communautaire de Southdale garantissent à nos aînés la possibilité de rester actifs et en contact avec leur communauté. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le centre peut moderniser ses infrastructures et étendre ses services afin qu'un nombre encore plus important d'aînés puissent en bénéficier. Je tiens à remercier les gens du Southdale Community Centre pour leur travail acharné et leur contribution continue à faire de notre ville un endroit encore meilleur pour les aînés. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Southdale Recreation Association tient à remercier le gouvernement du Canada pour ce financement dans le cadre du PNHA. Ce financement nous aidera à améliorer le centre communautaire, ce qui permettra aux aînés d'avoir un meilleur accès au centre et aux programmes. Ensemble, nous mettons sur pied l'un des plus grands groupes d'aînés de Winnipeg offrant une accessibilité fiable, des programmes d'exercices, de la danse en ligne, des programmes artistiques et des événements sociaux. Nous sommes fiers d'offrir un environnement qui favorise les programmes destinés aux aînés et l'inclusion sociale. »

- Tamara Bauknecht, directrice générale, Southdale Community Centre

Les faits en bref

Les améliorations qui seront apportées au Centre communautaire de Southdale comprennent l'installation de portes automatiques, une rampe pour les fauteuils roulants et des activités, comme de nouveaux cours d'arts.

Les aînés constituent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2037, le nombre d'aînés atteindra 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Chaque année, les organisations sont invitées à présenter une demande de financement pour des projets communautaires dans le cadre du PNHA par l'entremise d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui sont approuvés dans le cadre de l'appel de propositions 2019-2020, qui se déroulait du 15 mai au 21 juin 2019.

Le gouvernement du Canada investit environ 50 millions de dollars par année pour appuyer les projets communautaires du PNHA qui contribuent à aider les aînés dans leur collectivité et qui favorisent leur santé et leur bien-être.

investit environ 50 millions de dollars par année pour appuyer les projets communautaires du PNHA qui contribuent à aider les aînés dans leur collectivité et qui favorisent leur santé et leur bien-être. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25?000 $ en subventions et, depuis 2018, des petites subventions pouvant atteindre 5?000 $ sont offertes aux organisations qui n'ont pas reçu de financement au cours des cinq dernières années.

Le financement des projets communautaires appuie les activités qui favorisent la participation des aînés et qui répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : le bénévolat, le mentorat, la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, la participation et l'inclusion sociale et l'aide à l'immobilisation pour les projets et programmes communautaires.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 26?300 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada , un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 537,7 millions de dollars.

Produit connexe



Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés -- Mobiliser les aînés, Renforcer les collectivités

Programmes et services pour les aînés

Une retraite sûre et digne pour les Canadiens

Southdale Community Centre (en anglais seulement)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 16:09 et diffusé par :