L'action de Lleida.net enregistre un record historique après la publication de ses résultats de 2019





MADRID, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La société de télécommunications espagnole Lleida.net a clôturé ses résultats post-annuels avec un cours d'action record de 1,35 ? par unité à la bourse de Madrid et de 1,23 ? à la bourse Euronext.

La société a enregistré une hausse de 32 % de son BAIIA en 2019, pour atteindre 2,2 millions d'euros, ses meilleurs résultats financiers depuis sa cotation sur le marché alternatif boursier (MAB) espagnol à la mi-2015.

Après un trimestre record, la société, qui célébrera son 25e anniversaire à la fin du mois de janvier, accumule 15 trimestres avec des chiffres positifs.

Avec un résultat avant impôts de 1 074 millions d'euros et une réduction de sa dette financière nette de 42 % au cours de l'année dernière, « nous avons accompli notre devoir consistant à générer des bénéfices pour nos actionnaires, que nous remercions chaque jour pour la confiance qu'ils nous accordent », a déclaré Sisco Sapena, fondateur et PDG de la société.

Tout au long de 2019, les ventes de la société ont augmenté de 10 %, pour totaliser 13,6 millions d'euros, par rapport aux 12,3 millions enregistrés l'année précédente.

Parmi les trois secteurs d'activité de Lleida.net, celui des Logiciels en tant que service a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 3,7 millions d'euros, soit 546 000 de plus par rapport aux ventes de l'année dernière, ou une augmentation de 18 %.

Le secteur d'activité Interconnexion en gros, qui englobe les ventes de SMS aux opérateurs, a totalisé 7,45 millions d'euros, soit 13 % de plus qu'en 2018.

En 2019, la société a signé des accords d'interconnexion avec les opérateurs China Mobile et China Telecom, qui représentent à eux deux plus d'un milliard de clients.

« Notre engagement envers l'innovation et le développement de solutions technologiques pour des secteurs clés tels que les assurances, et la façon dont elles sont acceptées sur des marchés tels que l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, montrent que Lleida.net est une société de pointe sur le marché », a expliqué M. sapena.

La marge du chiffre d'affaires brut accumulée pour 2019 a atteint 51 %, soit deux points de plus par rapport à 2018.

Actuellement, la société détient plus de 100 brevets portant sur des méthodes de certification électronique dans différentes régions du monde, y compris l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie, l'Amérique latine et le Moyen-Orient.

À la fin de l'année 2018, elle est devenue la première société espagnole à recevoir l'approbation eIDAS pour sa technologie, ce qui permet à ses certificats électroniques d'être acceptés par défaut par tous les tribunaux ou administrations européens.

Vendredi prochain, Lleida.net accueillera ses investisseurs minoritaires et institutionnels espagnols et français pour sa première Journée investisseurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1079375/Lleida_net.jpg

Contact :

Ramón Pedrosa

Médias, ramonpedrosa@bracken.es

Comedias, 17, Valence, Espagne

+34-672-129-922

https://Lleida.net

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 09:15 et diffusé par :