TISSIUM dans la liste des entreprises du French Tech 120

TISSIUM, société privée spécialisée dans le développement de polymères programmables biomorphiques entièrement synthétiques, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée parmi les start-up françaises les plus prometteuses en 2020, la French Tech 120. French Tech 120 est un programme dédié aux startups en phase d'hyper-croissance et a été conçu pour offrir un accompagnement à 120 entreprises françaises en fort développement. Ainsi, les compétences des divers organismes gouvernementaux seront mobilisées pour stimuler la croissance et créer de nouvelles opportunités en France.

TISSIUM est reconnue par La French Tech comme étant un potentiel leader technologique de rang mondial. TISSIUM figure ainsi parmi les plus prometteuses du pays et se verra attribuer pendant une année un accompagnement à travers un dispositif d'une ampleur sans précédent de la part de divers acteurs des services publics ou des agences gouvernementales afin de soutenir et accélérer sa croissance.

TISSIUM utilisera les 38,75 millions d'euros recueillis dans le cadre d'une Serie B en novembre 2019, pour soutenir l'expansion mondiale de sa plateforme de polymères dans divers domaines thérapeutiques, notamment dans le domaine de la réparation des nerfs périphériques, le domaine cardiovasculaire et la chirurgie digestive, entre autres. En outre, cette levée servira à financer la création d'un processus de développement clinique et réglementaire aux États-Unis à partir de son nouveau bureau de Boston.

Christophe Bancel, PDG de TISSIUM a déclaré :

" Nous sommes très heureux et honorés d'avoir été nommé société French Tech 120. Cette reconnaissance renforce la confiance que nous avons dans notre plateforme et dans les produits de TISSIUM, et nous encourage à poursuivre notre développement. Nous sommes reconnaissants du soutien de La French Tech, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les différents ministères et agences des services publics qui contribueront à accélérer notre croissance".

A propos de French Tech 120

Lancé en septembre 2019 par le Président de la République et le Premier Ministre, le programme French Tech 120 illustre la volonté du gouvernement français de devenir le meilleur soutien possible à l'écosystème de la French Tech.

La Mission French Tech a réuni une cinquantaine de Correspondants French Tech au sein des administrations et services publics capables de soutenir la croissance des startups. La liste des services, destinée à s'étoffer en permanence, couvre cinq catégories : le développement à l'international, le financement, l'accès au marché, le recrutement de talents et l'accompagnement dans toutes les relations avec l'Administration.

La French Tech 120 s'adresse aux entreprises innovantes créées depuis moins de 15 ans et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une introduction en bourse ou d'un rachat. Les participants sont sélectionnés selon des critères objectifs basés sur les levées de fonds et le chiffre d'affaires.

A propos de TISSIUM

TISSIUM est une société privée basée à Paris, en France, spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation rapide d'une plateforme de biopolymères uniques en vue de répondre à divers besoins cliniques non satisfaits.

La plateforme de la société s'articule autour d'une famille de polymères exclusifs aux propriétés uniques, notamment la capacité de s'adapter aux tissus environnants pour permettre une guérison naturelle. De plus, la conception modulaire des polymères permet une personnalisation adaptée aux besoins et aux exigences spécifiques des tissus dans différents domaines thérapeutiques. La société développe également ses propres dispositifs et systèmes d'activation afin d'améliorer la facilité d'utilisation des polymères.

La technologie de la société est issue de travaux de recherche et de la propriété intellectuelle des laboratoires du professeur Robert Langer (MIT) et du professeur Jeffrey M. Karp (Brigham and Women's Hospital), qui ont cofondé la société en 2013.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants : www.TISSIUM.com et @TISSIUMtech.

