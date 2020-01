Harfang génère la propriété Kali près de la découverte aurifère Patwon d'Azimut suite à l'acquisition de titres miniers (Baie-James, Québec)





MONTRÉAL, 21 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. ("Harfang") (TSX-V: HAR) est fière d'annoncer la génération de la nouvelle propriété Kali (la « Propriété ») à proximité de la découverte aurifère Patwon d'Exploration Azimut (Baie-James, Québec) (Figure 1). La Propriété est composée de 194 claims (10 232 ha) entièrement détenus par Harfang.



La Propriété couvre une partie significative de la Ceinture de Roches Vertes de la Moyenne et de la Basse-Eastmain (CRVMBE) près du contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et de Nemiscau-Opinaca. Ce contact est spatialement associé à des gisements et occurrences aurifères (p. ex. la mine Éléonore et les gîtes Cheechoo et La Pointe). La Propriété est divisée en deux blocs de claims séparés et inclut également deux claims isolés. L'un d'eux, situé à l'intérieur de la propriété Elmer d'Azimut, a été acquis par Harfang en 2018.

Les assemblages lithologiques de la Propriété tels que cartographiés par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec sont identiques à ceux décrits par Azimut dans les environs de la découverte (voir le communiqué de presse d'AZM TSX-V paru le 14 janvier 2020 / 3,15 g/t Au sur 102,0 m). Comme mis en évidence par le levé magnétique régional du Gouvernement du Québec, les roches du bloc de claims occidental sont fortement affectées par un couloir de déformation dextre d'orientation NE-SO longeant la bordure nord-ouest de la CRVMBE. Ce couloir converge vers le contact est-ouest des deux sous-provinces à l'intérieur des limites de la Propriété offrant ainsi un piège structural favorable à la minéralisation aurifère.

Le projet Kali est situé à 280 km au nord de Matagami. Le bloc occidental est situé à 20 km à l'est de la communauté crie d'Eastmain et est accessible par transport aérien ou par bateau le long de la rivière Eastmain. Le bloc oriental est situé immédiatement à l'ouest de la route pavée de la Baie-James et est facilement accessible par transport routier. La région bénéficie d'infrastructures de qualité incluant des routes, de lignes électriques et des aéroports.

Harfang a amorcé une compilation géologique des travaux historiques de cette portion de la ceinture de roches vertes. Ce travail mènera à l'élaboration du premier programme d'exploration sur cette nouvelle propriété.

Pour visualiser la FIGURE 1, s'il vous plait cliquer sur le lien suivant.

Mise en garde

Les claims ont récemment été jalonnés par Harfang en utilisant la désignation sur carte auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et sont actuellement en attente d'attribution. La figure 1 montre la position des claims actifs et en demande dans la région de la découverte Patwon.

À propos d'Harfang

Harfang est une société d'exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d'exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l'entremise d'ententes avec des compagnies d'exploration et minières d'envergure.

L'information technique et scientifique incluse dans ce communiqué de presse a été préparée et approuvée par François Huot, géo., Chef géologue chez Harfang, une personne qualifiée (QP) selon le Règlement 43-101.

