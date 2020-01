/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ en commission parlementaire sur les changements climatiques/





QUÉBEC, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) présente son mémoire sur le projet de loi n° 44 visant la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification devant les membres de la Commission des transports et de l'environnement pour réclamer la mise en place de mesures concrètes et rapides afin d'atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre.

La crise environnementale ne peut plus être niée. Notre façon de consommer, de produire, d'échanger des biens et services va demander un effort important de coordination, de transparence et de financement afin de mobiliser toute la société québécoise. Il faudra également des mesures de financement d'un plan de décarbonisation de l'industrie conditionnel à une transition juste pour les travailleurs et travailleuses. Il faut également qu'un sérieux coup de barre soit donné pour développer, entre autres, l'électrification des transports.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Commission parlementaire des transports et de l'environnement sur les changements climatiques



Date : 21 janvier 2020



Heure : 16 h 15



Où : Hôtel du Parlement à Québec, salle Pauline-Marois



Qui : Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, Patrick Rondeau, conseiller FTQ à l'environnement

Le secrétaire général est disponible pour commenter le mémoire de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

