Une initiative réunit des innovateurs autochtones et des mentors pour mettre au point des idées de logement dans les communautés autochtones





PARKSVILLE, TERRITOIRE TRADITIONNEL DE LA PREMIÈRE NATION SNUNEYMUXW, BC, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité 24 innovateurs autochtones qui mettront au point leurs idées dans le cadre de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones (IICLCA).

Les 24 innovateurs proviennent de toutes les régions du Canada et leurs idées portent sur un éventail de façons nouvelles de répondre aux besoins sociaux et de logement des Autochtones.

Les innovateurs retenus participent maintenant au « processus de l'Accélérateur », qui a débuté aujourd'hui au Centre de conférence Tigh-Na-Mara à Parksville, en Colombie-Britannique. L'Accélérateur permettra aux innovateurs de disposer de soutien sous forme de mentorat de la part d'architectes autochtones et d'autres professionnels afin d'affiner leurs idées dans le but de les transformer en projets réalisables.

Le Comité d'orientation autochtone de l'Initiative d'innovation est composé de membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui sont spécialistes en matière d'infrastructure et de logement. Le Comité a retenu 24 innovateurs parmi les 342 qui ont présenté leurs idées au titre de l'Initiative.

Dans le cadre du processus de l'Accélérateur, les innovateurs travailleront avec les spécialistes durant une période allant jusqu'à 18 mois. Les innovateurs qui parviennent à démontrer que leur proposition est prête à être mise en oeuvre au terme de cette période recevront du financement. De plus, grâce aux leçons apprises au cours de cette période, les communautés autochtones disposeront de renseignements utiles qui les aideront à répondre à leurs besoins en matière de logement.

L'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones vise à faire entendre directement la voix et les idées des Autochtones et à compléter les investissements du gouvernement du Canada en vue d'améliorer les conditions de logement dans les communautés autochtones. Le fait d'appuyer les approches créatives et de faire valoir les nouvelles idées des Autochtones contribuera à susciter des changements qui peuvent mener à des conditions de logement et à des conditions sociales améliorées.

Citations

« Félicitations aux 24 innovateurs sélectionnés et merci à toutes les personnes qui ont soumis leurs idées à l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones. Notre gouvernement est très heureux d'appuyer ce projet exceptionnel qui vise à promouvoir des solutions autochtones aux problèmes de logement des Autochtones. Je suivrai avec intérêt les activités de cette initiative tandis que s'amorce le processus de l'Accélérateur. Il s'agit d'une excellente occasion de favoriser l'apprentissage mutuel et de promouvoir les partenariats entre les innovateurs autochtones et les mentors. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Les personnes qui présentent une demande au titre de l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones ont proposé de nombreuses idées remarquables qui répondent à des particularités géographiques et fondées sur les distinctions uniques dans les réserves, les centres urbains et les communautés éloignées du Nord. En choisissant les 24 innovateurs en vue du processus de l'Accélérateur, le Comité d'orientation a voulu s'assurer que les communautés des Premières Nations, inuites, métisses ainsi que les communautés urbaines tireraient profit de nouvelles façons de tenir compte des réalités sociales et des besoins en matière de logement des Autochtones.



Il s'agissait notamment de déterminer s'il fallait des logements de transition et de soutien intégré dans les centres urbains, des résidences pour les jeunes et les personnes âgées afin de donner corps à la communauté et de créer des liens, ainsi que des approches de construction qui prévoient la prestation d'une formation axée sur les compétences et le perfectionnement aux membres et qui utilisent les services et les produits locaux. »

Pamela Glode-Desrochers et Will Goodon

Coprésidents, Comité d'orientation autochtone

Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones

Faits en bref

L'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones est un partenariat entre Services aux Autochtones Canada, Infrastructure Canada et l'Unité de l'impact et de l'innovation du Bureau du Conseil privé.

En avril 2019, le gouvernement du Canada a lancé l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones afin d'appuyer les idées novatrices en matière de logement dirigées par des Autochtones. Parmi les 342 demandeurs, 24 ont été retenus par le Comité d'orientation autochtone de l'Initiative pour passer au volet de l'Accélérateur de l'Initiative d'innovation.

a lancé l'Initiative d'innovation pour la construction de logements dans les communautés autochtones afin d'appuyer les idées novatrices en matière de logement dirigées par des Autochtones. Parmi les 342 demandeurs, 24 ont été retenus par le Comité d'orientation autochtone de l'Initiative pour passer au volet de l'Accélérateur de l'Initiative d'innovation. L'Accélérateur est administré par le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (CAADA) ainsi que par le Comité d'orientation autochtone et les demandeurs eux-mêmes.

Au nombre des partenaires de l'Accélérateur, mentionnons le Groupe de travail autochtone de l'Institut royal d'architecture du Canada , l'Université Vancouver Island, l'École d'architecture McEwen (Université Laurentienne), le MASS Design Group, Ecotrust Canada, le Indigenous Clean Energy Network et la Société d'épargne des Autochtones du Canada .

, l'Université Vancouver Island, l'École d'architecture McEwen (Université Laurentienne), le MASS Design Group, Ecotrust Canada, le Indigenous Clean Energy Network et la Société d'épargne des Autochtones du . Un montant de 6 millions de dollars est destiné à appuyer les 24 innovateurs au cours du processus de l'Accélérateur. Par la suite, 30 millions de dollars seront consacrés à la mise en oeuvre de projets qui répondent aux exigences du deuxième processus de sélection.

Cette somme de 36 millions de dollars s'ajoute au montant supérieur à 2,5 milliards de dollars que le gouvernement a engagé depuis 2016 pour appuyer des dizaines de milliers de projets de construction et de rénovation de logement dans les communautés autochtones.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 20:00 et diffusé par :