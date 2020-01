Le réseau xx annonce le soutien des premiers commanditaires pour la vente de la pièce xx





Le réseau xx a annoncé le soutien des précurseurs de la cryptographie, avec notamment Chris Larsen, pour la vente initiale de la pièce xx aux Îles Caïmans à partir du 23 janvier 2020.

La pièce xx est une monnaie numérique sécurisée quantique conçue pour soutenir et encourager l'écosystème décentralisé du réseau xx, la blockchain révolutionnaire pour la protection de la confidentialité, dirigée par David Chaum, fondateur des projets Elixxir et Praxxis qui sont à la base du réseau xx.

Chris Larsen, un « serial entrepreneur », cofondateur du réseau Ripple et défenseur de longue date de la confidentialité des consommateurs, a déclaré : « David Chaum est un défenseur de la confidentialité dans le monde numérique depuis presque quarante ans. Je suis fier d'avoir été l'un des premiers commanditaires et nous sommes impatients de voir cette blockchain destinée aux consommateurs ouvrir la voie à une utilisation sécurisée pour des millions de personnes dans leur vie quotidienne ».

La titularité et le contrôle du réseau xx seront largement diffusés dans le monde entier sans soutien d'entreprises privées. Larsen et deux autres précurseurs de la cryptographie détiendront environ 2,5 % des pièces. Un soutien supplémentaire des opérateurs d' Alpha node et d'autres fournisseurs de services s'élèveront à environ 0,1 % des pièces. En récompense de leur soutien et de leur assistance précoces, ces pièces ont été vendues aux premiers commanditaires avec une remise de 20 % sur le prix de vente public de 0,35 dollars.

« Nous sommes très heureux de constater le soutien partout dans le monde pour la vente publique des pièces xx, notamment celui des investisseurs à tous les niveaux », a déclaré David Chaum. « Je suis particulièrement honoré de bénéficier du soutien d'avisés précurseurs pour ce projet ».

La distribution initiale de la pièce se fera par contrat intelligent ERC-1404 à des personnes non-américaines. Grâce au MainNet du réseau xx, les contrats intelligents devraient être convertis en pièces xx officielles sur le réseau xx, éventuellement par le biais d'un contrat intelligent intermédiaire.

Tous les détails de la vente publique du réseau xx seront annoncés sur le site Web xx-coin.io et devraient être considérés comme l'unique source d'information. Aucune autre source d'information ne devrait être prise en compte. Toute offre de pièces ou équivalent n'est pas accessible aux citoyens américains.

À propos de David Chaum :

David Chaum est réputé pour être l'inventeur, au début des années 1980, de la première monnaie numérique, l'e-Cash, qu'il a ensuite déployée dans les années 1990 avec son entreprise DigiCash. On lui a récemment attribué également d'avoir proposé la première blockchain décentralisée en soutenance de sa thèse de doctorat à Berkeley en 1982.

À propos du réseau xx :

La pièce xx est une monnaie numérique qui permettra d'utiliser la messagerie, les paiements et les applications décentralisés sur le réseau xx. Le réseau xx a été conçu pour répondre à l'inquiétude croissante du public concernant la confidentialité des utilisateurs ainsi qu'à la menace émergente de l'informatique quantique. La couche cMix d'Elixxir offre une confidentialité et une sécurité révolutionnaires en broyant les métadonnées des utilisateurs. Praxxis fournit une structure de pièces qui divise les paiements en pièces individuelles pour assurer la confidentialité, ainsi qu'un protocole de consensus distinct qui utilise la cryptographie basée sur le hachage, celle-ci étant sécurisée contre les attaques des adversaires actuels des États-nations et de futurs ordinateurs quantiques.

Les pièces xx ne sont offertes à aucun citoyen américain, tel que ce terme est utilisé dans la Securities Act de 1933.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2020 à 14:10 et diffusé par :