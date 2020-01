Kintavar intersecte 0,53 % cuivre sur 53,0 mètres à une profondeur de 19m ; le modèle subhorizontal confirmé





MONTRÉAL, 20 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est heureuse d'annoncer les premiers résultats de sa campagne de forages ayant débuté en novembre 2019 et se poursuivant en 2020. Plus de 3 900 mètres ont été foré et plusieurs résultats sont à venir. Les objectifs de la campagne étaient de tester le modèle subhorizontal des strates minéralisées du secteur Sherlock et d'investiguer les nouvelles zones minéralisées, notamment dans les secteurs Conan, Elementary et de la nouvelle tranchée SHK34.



Faits saillants :

MS-19-51 : 40,15 m @ 0,44 % Cu & 4,3 g/t Ag débutant en surface

MS-19-52 : 53,0 m @ 0,53 % Cu & 4,9 g/t Ag débutant à 19,0 m de profond

Modèle subhorizontal confirmé : zones minéralisées faiblement pentées

Ouvert en profondeur vers le nord, l'est et l'ouest

Contacts francs des zones minéralisées permettant une sélection facile des unités

Définition claire des unités à plus hautes teneurs pouvant être traitées directement par flottation versus les unités qui devront préalablement passer par le procédé de triage

« Nous sommes très heureux de ces premiers résultats qui confirment notre interprétation. Les unités sont désormais mieux définies avec une teneur plus élevée et des contacts clairs, ce qui facilite la modélisation. La distribution de la minéralisation dans les unités de marbre est maintenant beaucoup mieux définie et démontre clairement les avantages du modèle minéralisé en surface que nous avons à Mitchi par rapport à un porphyre traditionnel. Les gisements à ciel ouvert peu profonds permettant une exploitation minière sélective ont des coûts d'investissement nettement inférieurs aux gisements porphyriques utilisant des méthodes d'exploitation en vrac. Nous attendons avec impatience d'autres résultats du programme de forage au cours des prochains mois. », commente Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

Zone Sherlock

Les six premiers forages de la campagne ont été réalisés entre les tranchées Sherlock, à l'ouest, et SHK38 à l'est (figure 1). Ils ont tous été forés avec une plongée verticale et ont intersecté les strates sédimentaires minéralisées. Les 3 forages réalisés sur le front sud (MS-19-47, 49 et 51) sont représentés sur la coupe longitudinale de la figure 2 et confirment la continuité des deux principales strates minéralisées et des teneurs intersectées.

Plusieurs analyses sont toujours en attente, mais les lithologies intersectées dans les 23 courts forages réalisés sur la zone Sherlock en 2019 confirment la mise en place, faiblement pentées des strates minéralisées subhorizontal qui sont toujours ouvertes au nord, à l'est et à l'ouest.

Les forages verticaux et le nouveau modèle ont également permis de démontrer que les unités minéralisées ont des contacts francs avec les unités non minéralisées environnantes. En conséquence, les unités de marbre minéralisé peuvent être facilement séparées en deux catégories, celles qui peuvent être traitées directement par flottation (?'F'') ayant une teneur d'environ 0,40% à 0,50% Cu, et celles d'une teneur entre 0,15% à 0,40% Cu (?'S'') qui pourront être traitées par une technologie existante pouvant effectuer un triage sur les zones minéralisées. Cela peut avoir un impact important sur l'économie du projet dans le futur (plus petite usine, plus petite usine de flottation, plus petit parc a résidus, etc.) par rapport au modèle géologique précédent où il y avait plus de dilution. La Société a déjà terminé les premières études de flottation (voir le communiqué de presse du 24 avril 2019) qui ont démontré des taux de récupération élevés avec une teneur en cuivre très élevée (jusqu'à 80% de récupération et jusqu'à 59% de cuivre) en raison de la présence prédominante des minéraux bornite et chalcocite. Les tests de tri ont commencé en 2019 et seront optimisés avec ces nouvelles découvertes.

Figure 1 : Localisation en plan des 6 premiers forages réalisés sur la zone Sherlock : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f268f8b8-cdd5-4ab2-8f4b-f14fdae3b033/fr

Les travaux de compilation et de modélisation se poursuivent avec l'arrivée des nouveaux résultats et vous seront communiqués à chaque étape. La campagne de forages a redémarré à la mi-janvier et se concentre présentement sur les zones cuprifères mises à jour l'été dernier dans les secteurs Conan, Elementary et SHK34 près de l'indice Watson.

Zone Sherlock ? Forages MS-47 à 52 ? Automne 2019 Forages UTM Nad83 z18 Plongée De À Épaisseur* Types

(?'F'' Flottaison

vs ?'S'' Tri) Grade X Y MS-19-47 483780 5252929 -90 3 11,8 8,8 S 0,20 % Cu & 2,2 g/t Ag / 8,8 m 24,5 30 5,5 S 0,27 % Cu & 2,4 g/t Ag / 5,5 m 42 49 7 F 0,50 % Cu & 4,6 g/t Ag / 7,0 m 49 72,65 23,65 S 0,20 % Cu & 3,4 g/t Ag / 23,65 m MS-19-48 483768 5252963 -90 23 27,5 4,5 F 0,48 % Cu & 7,4 g/t Ag / 4,5 m MS-19-49 483731 5252930 -90 1,25 2,75 1,5 F 0,55 % Cu & 4,8 g/t Ag / 1,5 m 11,35 14,7 3,35 S 0,15 % Cu & 1,6 g/t Ag / 3,35 m 27,3 38,8 11,5 S 0,11 % Cu & 0,7 g/t Ag / 11,5 m 38,8 54,9 16,1 F 0,45 % Cu & 5,3 g/t Ag / 16,1m 75,9 105,25 29,35 F 0,49 % Cu & 4,4 g/t Ag / 29,35 m MS-19-50 483720 5252973 -90 6,35 17,65 11,3 F 0,46 % Cu & 3,7 g/t Ag / 11,3 m 25,65 31 5,35 S 0,36 % Cu & 5,8 g/t Ag / 5,35 m 80,7 96 15,3 S 0,12 % Cu & 0,8 g/t Ag / 15,3 m MS-19-51 483682 5252937 -90 0,75 40,9 40,15 F 0,44 % Cu & 4,3 g/t Ag / 40,15 m m 59,15 63,75 4,6 S 0,15 % Cu & 2,9 g/t Ag / 4,6 m 90,8 100 9,2 S 0,19 % Cu & 1,9 g/t Ag / 9,2 m 100 105 5 F 0,41 % Cu & 6,4 g/t Ag / 5,0 m MS-19-52 483666 5252978 -90 19 72 53 F 0,53 % Cu & 4,9 g/t Ag / 53,0 m 114 118 4 S 0,16 % Cu & 1,7 g/t Ag / 4,0 m 118 124 6 F 0,43 % Cu & 3,9 g/t Ag / 6,0 m * L'épaisseur vraie est estimée entre 65 à 95% de l'épaisseur intersectée

Figure 2 : Coupe longitudinale des 3 forages au front sud : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/377188e6-fa21-4acf-9c78-2df327900d77/fr

Tous les échantillons ont été envoyés et préparés (PREP-31) par le laboratoire d'ALS Global de Val-d'Or. Par la suite, une portion de pulpe de chaque échantillon a été envoyée au laboratoire ALS Global de Vancouver pour des analyses pour le cuivre (CU-ICP61) et l'argent (AG-ICP61) ou des analyses multi-élémentaires (ME-ICP61) avec digestion par quatre acides et analyse spectroscopie (ICP-AES/MS). Les échantillons ayant titré plus de 10 000 ppm Cu ont été réanalysés par absorption atomique (CU-OG62) au laboratoire ALS Global à Vancouver. Les contrôles de qualité comprennent l'insertion systématique de blancs et de standards cuprifères certifiés dans chaque envoi au laboratoire.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

À propos d'Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (environ 30 000 hectares, détenue à 100%) située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus, à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété couvre une superficie de plus de 300 km2 qui est accessible par un réseau de routes forestières et gravelées et elle est à proximité d'une sous-station hydroélectrique située à 14 km à l'est. La propriété est située dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique de Grenville. De nombreux indices minéralisés d'or, de cuivre, d'argent et/ou de manganèse ont été identifiés à ce jour et ont des caractéristiques suggérant un gîte de type ?'cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires'' dans le secteur est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire.

