L'usage du tabac contribue à plus de 36 maladies cardiovasculaires





De tout coeur, arrêtez

MONTRÉAL, le 19 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Brutale, une maladie du coeur ou un accident vasculaire cérébral (AVC) a trois fois plus de risques d'être provoqué chez les fumeurs que les non-fumeursi. En effet, le tabac contribue à plus de 36 maladies cardiovasculaires et double, au moins, le risque de plusieurs autres, dont l'infarctus du myocarde aigu, l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaqueii. Ces maladies peuvent survenir à n'importe quel moment et toucher les fumeurs et leurs proches, c'est ce qu'a rappelé ce matin le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), en cette première journée de la Semaine pour un Québec sans tabac.

« La statistique la plus marquante est sans aucun doute que les fumeurs courent jusqu'à quatre fois plus de risques de mort cardiaque subite que les non-fumeursiii, commente Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. C'est troublant de penser que du jour au lendemain, tout peut être fini pour soi ou un proche, et qu'en plus, cela aurait pu être évité. »

Rappelons qu'en 2017, les maladies du coeur constituaient la deuxième cause de décès au Canadaiv. Chez les fumeurs adultes, l'exposition à la fumée secondaire peut également provoquer des maladies touchant les vaisseaux sanguins qui alimentent le coeurv. Une campagne publicitaire choc de sensibilisation est d'ailleurs diffusée partout à travers le Québec depuis le 14 janvier dernier : http://bit.ly/39VUuYo.

LES EFFETS DU TABAC SUR LE COEUR

La fumée de tabac contribue au durcissement des artères (aussi appelé athérosclérose) et à la contraction des vaisseaux sanguins du coeur, ce qui fait travailler le coeur plus fort et peut entraîner une crise cardiaquevi. « Il ne faut pas oublier que le coeur est un muscle et qu'il a besoin d'oxygène pour fonctionner adéquatement, enrichit Dr. Joe Hélou, chirurgien cardiaque au Centre de recherche du CHUM. De nombreux composés chimiques tels que le goudron présent dans la fumée de tabac favorisent la formation de caillots sanguins et abîment les parois des vaisseaux sanguins.vii»

En effet, après avoir fumé une cigarette, la pression sanguine augmente, en plus de réduire le taux d'oxygénation du sangviii. Si elle n'entraîne pas la mort, les conséquences d'une maladie du coeur sur la santé peuvent être dramatiques pour la personne touchée et ses proches.

« Nous ne pouvons pas changer le fait que les hommes sont plus à risque que les femmes ou même changer nos prédispositions génétiquesix, enrichit Dr. Joe Hélou. Par contre, le tabagisme est un facteur contrôlable que nous pouvons éliminer ou simplement éviter, et ce, que vous soyez un fumeur aguerri ou occasionnel. »

IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR AGIR

En effet, arrêter de fumer avant l'âge de 40 ans réduit les risques de mourir d'une maladie du coeur liée au tabagisme d'environ 90 %x. Patrice Godin, comédien, ultra-marathonien, auteur et porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac 2020 l'a compris, et c'est pourquoi il a changé ses habitudes de vie. Il raconte son histoire et le point de bascule dans sa vie : http://bit.ly/2FUDVyb.

« La lutte contre le tabagisme, ça nous concerne tous, bonifie Patrice Godin. Il faut agir individuellement et collectivement pour vivre, nous, nos proches et la société, en meilleure santé et ainsi enrayer la première cause de mortalité évitable de la province : le tabagisme. J'ai vécu beaucoup de stress et d'anxiété lorsque je fumais par crainte de mourir d'une maladie du coeur. Le fait de penser à mes filles et à mon entourage m'a permis de trouver la source d'inspiration et la discipline pour enfin réussir à arrêter de fumer. J'invite donc les gens à poser une action concrète pour cesser de fumer, aider quelqu'un à arrêter ou de sensibiliser un jeune à l'importance de ne pas commencer à fumer durant la prochaine semaine. »

Arrêter de fumer est un excellent moyen de prévenir les maladies du coeurxi :

Après 20 minutes, la fréquence cardiaque ralentit et redevient normale.

Après 1 an, le risque de maladies cardiovasculaires est réduit de moitié.

Après 15 ans, le risque d'accidents coronariens est semblable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé.

Les fumeurs peuvent aussi maximiser leurs chances de réussir en obtenant gratuitement le soutien offert par les spécialistes de l'arrêt tabagique J'ARRÊTE disponibles par Internet sur le site jarrete.qc.ca ( iquitnow.qc.ca ), par téléphone (1 866 JARRETE (1 866 527-7383)), en personne dans les centres d'abandon du tabagisme du Québec et par texto ( smat.ca ).

LA SITUATION AU QUÉBEC

Rappelons que la problématique du tabagisme est toujours préoccupante puisqu'en 2018, au Québec, 18 % de la population de 12 ans et plus fumait, soit près de 1,3 million de personnesxii. C'est plus d'une personne sur six. Malheureusement, le Québec se situe au-dessus de la moyenne canadienne qui est de 15,8 % de fumeursxiii, causant près de 13 000 décès par année, soit un peu plus de 35 personnes par jour ou un décès par 40 minutesxiv.

À PROPOS DE LA SEMAINE

Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à l'action et mobilise les milieux de vie afin d'atteindre une société où le tabac et ses conséquences sont moins présents.

À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

Véritable chef de file dans son domaine, le Conseil québécois sur le tabac et la santé oeuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. La vision du CQTS : un Québec sans tabac! Ses actions mobilisatrices de prévention, de sensibilisation et de cessation du tabagisme ont contribué à améliorer significativement la santé des Québécois. L'organisme coordonne plusieurs programmes en milieu scolaire et communautaire, des campagnes sociétales, en plus d'oeuvrer à la prévention de la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

INFORMATIONS :

Portail Québec sans tabac : quebecsanstabac.ca/je-minforme/actualites/campagnes-mediatiques/semaine-pour-un-quebec-sans-tabac-2020

Page Facebook Québec sans tabac : facebook.com/quebecsanstabac

Conseil québécois sur le tabac et la santé - quebecsanstabac.ca/cqts

