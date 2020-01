/R E P R I S E -- Invitation média - Les statistiques effarantes sur les maladies du coeur causées par le tabac/





De tout coeur, arrêtez

MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) invite les médias au dévoilement de données récentes concernant les maladies cardiovasculaires et coronariennes causées par le tabagisme ainsi que les conséquences subies, à l'occasion du premier jour de la Semaine pour un Québec sans tabac, le 19 janvier prochain.

Dimanche 19 janvier à 10 h, les représentants des médias sont cordialement invités à assister à une importante conférence de presse à la Maison du développement durable à Montréal. À cette occasion, le CQTS dévoilera des données sur les impacts du tabac sur les maladies cardiovasculaires et coronariennes commentées par un chirurgien cardiaque, en plus de la présentation de la thématique-choc et du message télévisé de la campagne.

Rappelons que le nouveau porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac, le comédien, ultra-marathonien et auteur, Patrice Godin, a eu très peur de mourir subitement d'une maladie du coeur, à une époque où il tentait de cesser de fumer.

Quoi LANCEMENT DE LA SEMAINE POUR UN QUÉBEC SANS TABAC 2020 Quand Dimanche 19 janvier, à 10 h Qui Mme Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé

M. Patrice Godin, porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac Où Maison du développement durable Salle Sainte-Catherine (2e étage) 50, rue Sainte-Catherine Ouest

R.S.V.P. avant le 17 janvier, 13 h à roxane@canide.co

À PROPOS DE LA SEMAINE

Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à l'action et mobilise les milieux de vie afin d'atteindre une société où le tabac et ses conséquences sont moins présents.

À PROPOS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

Véritable chef de file dans son domaine, le Conseil québécois sur le tabac et la santé oeuvre depuis plus de 41 ans à enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. La vision du CQTS : un Québec sans tabac! Ses actions mobilisatrices de prévention, de sensibilisation et de cessation du tabagisme ont contribué à améliorer significativement la santé des Québécois. L'organisme coordonne plusieurs programmes en milieu scolaire et communautaire, des campagnes sociétales, en plus d'oeuvrer à la prévention de la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

