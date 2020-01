Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Lefebvre participera au congrès de l'AME





OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, prononcera un discours à l'ouverture du congrès de l'Association for Mineral Exploration (AME), à Vancouver. Il prononcera également une allocution lors du débat d'experts sur l'approvisionnement autochtone et local dans le cadre du Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM), et participera à une causerie lors du Forum gouvernement-industrie. Un point de presse sur les minéraux critiques suivra.

Cérémonie d'ouverture du congrès de l'AME



Date : Le lundi 20 janvier 2020 Heure : 8 h 45 (HNP)



Lieu : Centre des congrès de Vancouver

East Convention Level (étage des congrès est), salle de bal AB

999 Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3T4



Débat sur l'approvisionnement autochtone et local dans le cadre du PCMM



Date : Le lundi 20 janvier 2020 Heure : 14 h (HNP)



Lieu : Centre des congrès de Vancouver

East Convention Level (étage des congrès est), salle des expositions

999 Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3T4



Causerie



Date : Le lundi 20 janvier 2020 Heure : 14 h 30 (HNP)



Lieu : Centre des congrès de Vancouver

East Meeting Level (étage des réunions est), salle de réunion 11/12

999 Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3T4



Point de presse sur les minéraux critiques



Date : Le lundi 20 janvier 2020 Heure : 14 h 55 (HNP)



Lieu : Centre des congrès de Vancouver

East Meeting Level (étage des réunions est), salle de réunion 16

999 Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3T4

