Sunwing lance un solde permettant aux Québécois d'échapper aux blues de l'hiver et s'évader vers le soleil





MONTRÉAL, 17 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le troisième lundi du mois, également appelé « lundi pénible », est considéré comme étant le jour le plus tristounet de l'année. Pourquoi? Les résolutions insoutenables du Nouvel An et le manque de soleil ont des répercussions négatives sur l'humeur. Voilà pourquoi, durant son solde Échappez au blues de l'hiver, Sunwing souhaite aider les Québécois à lutter contre les effets négatifs des mois hivernaux en leur offrant jusqu'à 35 % de rabais sur des forfaits tout compris.



Jusqu'au 24 janvier 2020, les voyageurs pourront échanger les blues de l'hiver contre un ciel bleu ensoleillé dans les Caraïbes, au Mexique ou en Amérique centrale, grâce au solde Échappez aux blues de l'hiver de Sunwing. De plus, le voyagiste offrira durant la même période jusqu'à 500 $ de rabais par couple sur une sélection de forfaits croisière* ainsi qu'un rabais de 50 % sur l'achat d'un deuxième vol sur la Floride**.

Les amoureux du soleil ayant réservé durant cette promotion pourront vivre une escapade luxueuse au Royalton Suites Cancun Resort and Spa . Situé à quelques pas du centre-ville animé de Cancún , ce luxueux hôtel parmi les mieux cotés propose une spectaculaire piscine à débordement ainsi que le Level 18 Rooftop Cabana Lounge, un élégant bar sur le toit réservé aux adultes et gratuit pour les clients Diamond ClubTM, qui s'avère être l'endroit idéal pour savourer le soleil.

Un autre hôtel populaire offert dans le cadre du solde est l'Ocean Varadero El Patriarca, à Cuba , où les vacanciers pourront se prélasser au soleil sur la célèbre plage de Varadero. En séjournant dans cette charmante propriété, une destination idéale pour les escapades balnéaires, les vacanciers pourront siroter un délicieux café cubain chez Mike's Coffee, avant de se rendre à la plage au sable blanc immaculé sur laquelle repose l'hôtel, ou encore, se détendre au bord d'une des scintillantes piscines, un cocktail tropical à la main.

Par ailleurs, les voyageurs pourront échanger les chaussées enneigées contre des plages ensoleillées au CHIC Punta Cana , un hôtel pour adultes parmi les mieux cotés en République dominicaine . Cette propriété branchée est l'endroit idéal pour les vacanciers souhaitant socialiser, puisqu'on y offre de fabuleuses activités et commodités tant en journée qu'en soirée, y compris l'unique piscine Mermaid, des fêtes thématiques à la plage et un kiosque DJ à l'extérieur. En outre, les voyageurs souhaitant vivre le summum de la détente et du repos pourront quant à eux se laisser dorloter au luxueux Royal Spa, où l'on offre un superbe circuit d'hydrothérapie et de savoureux massages.

Les excursions sont aussi une merveilleuse façon de contrer les blues de l'hiver, en plus de prolonger le plaisir des vacances longtemps après leur fin. Les Expériences Sunwing offrent une gamme d'excursions destinées à tous les types de voyageurs, incluant des croisières en catamaran et la tyrolienne au-dessus de la cime des arbres. Pour une durée limitée, Sunwing offre jusqu'à 20 % sur une sélection d'excursions populaires.

Pour plus d'informations ou pour réserver votre voyage, visitez sunwing. ca ou communiquez avec un agent de voyages.

* Les économies allant jusqu'à 500 $ par couple s'appliquent aux croisières à bord du Norwegian Encore, du Norwegian Escape, du MSC Meraviglia et du MSC Seaside, qui auront été réservées d'ici le 22 janvier 2020, pour des départs ayant lieu entre le 18 janvier et le 4 avril 2020.

** L'offre « Économisez 50 % sur le 2e vol » s'applique au tarif de base, avant les taxes, pour les réservations effectuées d'ici le 24 janvier 2020, et n'est que valide pour les vols Sunwing sur Fort Lauderdale, Miami, dont le départ aura lieu d'ici le 26 avril 2020.

