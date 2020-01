Le véhicule côte à côte Can-Am remporte le Rallye Dakar pour la troisième année consécutive





VALCOURT, Québec, 17 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la troisième année consécutive, BRP (TSX : DOO; NASDAQ : DOOO) et ses véhicules Can-Am hors route prennent la tête du classement au Rallye Dakar, la course automobile la plus exigeante au monde. En plus de triompher dans la catégorie des véhicules côte à côte, les finalistes des 20 premières positions ont tous franchi la ligne d'arrivée à bord d'un véhicule Can-Am, dominant ainsi la compétition du début à la fin.



BRP est reconnue pour son innovation, ses performances et sa fiabilité incomparables en matière de produits. C'est pourquoi, les pilotes du monde entier choisissent les véhicules Can-Am hors route, qu'ils soient à la recherche d'un véhicule plus robuste et capable de maintenir le rythme sur un ranch ou d'un bolide qui repousse les limites de l'homme et de la machine.

La gamme de véhicules Can-Am Maverick est conçue pour aider les pilotes à repousser leurs limites, comme nous avons pu le constater récemment lors du Rallye Dakar 2020, une course éprouvante de 9 000 km sur 12 jours à travers le désert d'Arabie Saoudite. Ce rallye attire les meilleurs pilotes et les meilleures équipes du monde entier et voit défiler les véhicules hors route les plus impressionnants du marché. Cette année encore, Can-Am a été à la hauteur de la tâche en réalisant une performance incroyable et en surpassant les conditions difficiles tout au long de la course.

Can-Am domine la catégorie des véhicules côte à côte

Champions en titre. Casey Currie (Californie, États-Unis) et son copilote Sean Berriman (Las Vegas, États-Unis) de l'équipe Monster Energy Can-Am ont remporté la première place, avec un écart de 39 minutes.

Casey Currie (Californie, États-Unis) et son copilote Sean Berriman (Las Vegas, États-Unis) de l'équipe Monster Energy Can-Am ont remporté la première place, avec un écart de 39 minutes. Balayage du podium. Les véhicules Can-Am ont remporté les trois premières places du podium pour la deuxième année consécutive.

Les véhicules Can-Am ont remporté les trois premières places du podium pour la deuxième année consécutive. 20 sur 20. Les finalistes des 20 premières positions ont tous franchi la ligne d'arrivée à bord d'un véhicule Can-Am.

Les finalistes des 20 premières positions ont tous franchi la ligne d'arrivée à bord d'un véhicule Can-Am. Domination générale. 29 des finalistes des 31 premières positions conduisaient des véhicules Can-Am.

« C'est incroyable de remporter le titre pour mon équipe et pour les gens de chez Can-Am, » a déclaré Casey Currie. « Il nous a fallu beaucoup de travail pour en arriver là et notre véhicule Can-Am Maverick X rs a été une machine. La performance, la fiabilité et la tenue de route, ce sont les éléments essentiels qui nous permettent de rivaliser avec les meilleurs et de remporter la victoire. Pour tous ceux qui recherchent des performances optimales, aussi bien les amateurs que les pilotes professionnels, le Can-Am dépasse toutes les attentes. »

D'autres membres de l'équipe mondiale Monster Energy Can-Am, se sont aussi démarqués lors de la course aux côtés de Casey Currie, dont Reinaldo Varela (Brésil), qui a remporté la 9e place et Gerard Farres (Espagne), qui a terminé en 11e position. Tous les trois sont des pilotes accomplis, dont Casey Currie, qui est le plus jeune du groupe, et qui en est seulement à sa deuxième participation au Rallye Dakar, après avoir terminé quatrième et avoir été nommé recrue de l'année dernière.

« Les véhicules Can-Am hors route prouvent une fois de plus qu'ils excellent dans toutes les conditions à travers le monde, et nous ne ralentirons pas la cadence, » a expliqué Marc R. Lacroix, directeur de Ski-Doo, Sea-Doo, Can-Am ORV Marketing et BRP Sports Marketing. « Que ce soit pour la course, pour dévaler les dunes la fin de semaine, parcourir les sentiers ou repousser les limites tout en travaillant sur la terre ou en chassant, l'intégralité de la gamme de véhicules Can-Am est conçue pour sortir du lot. »

En septembre 2015, le PDG de BRP, José Boisjoli, avait promis de dévoiler un nouveau véhicule Can-Am côte à côte tous les six mois pendant quatre ans. Depuis, Can-Am a pris d'assaut l'industrie. La gamme de véhicules Can-Am Maverick faisait partie du plan. Plus récemment, la marque a développé son catalogue « récréatif-utilitaire » avec la gamme de véhicules côte à côte acclamée Can-Am Defender. La gamme de véhicules Can-Am Defender est conçue pour faciliter la vie des chasseurs et de ceux et celles travaillant sur les terres qui ont besoin d'une machine robuste pour accomplir le travail manuel, tout en étant capable de leur faire vivre des aventures incroyables en compagnie de leurs proches.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de véhicules Can-Am hors route 2020, y compris des informations techniques détaillées et des spécifications de produit, consultez le site https://can-am.brp.com/off-road/ .

