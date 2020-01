/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce en matière d'emploi pour la région des Laurentides/





QUÉBEC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant où il prendra la parole et au cours de laquelle il procédera à une annonce en matière d'emploi pour la région des Laurentides.

Date : 17 janvier 2020



Heure : 11 h 30



Lieu : Quartier Tremblant - Camp de base Centre des congrès Station Mont-Tremblant 161, chemin du Curé-Deslauriers Mont-Tremblant (Québec) J8E 1C9

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :