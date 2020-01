MP Brand s'associe à la Fédération portugaise de natation





MP Brand s'attache à fournir des produits d'envergure mondiale et technologiquement avancés destinés aux athlètes de compétition?; le partenariat vise à soutenir les membres de la Fédération portugaise de natation et l'équipe d'élite afin de contribuer à maximiser l'entraînement et les performances

LISBONNE, Portugal, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Hier, MP Brand a annoncé un partenariat passionnant avec la Fédération portugaise de natation en tant que marque exclusive d'équipements destinés à la natation pour les membres de la Fédération portugaise de natation et l'équipe d'élite. Ce partenariat unique est célébré aujourd'hui dans le complexe de piscines «?Piscinas do Jamor?».

En tant que discipline olympique d'excellence, la natation est un exemple des valeurs chères à MP Brand : un esprit de compétition et de victoire fait d'un mélange d'innovation et de dévouement. MP Brand s'engage à donner aux nageurs de tous les niveaux une plateforme leur permettant de faire part de leurs commentaires et d'influencer la conception et le développement des produits. La Fédération portugaise de natation sera une voix influente alors que MP Brand continue d'innover et de fournir les meilleurs produits de leur catégorie.

Les athlètes, les entraîneurs et les officiels de la Fédération portugaise de natation utiliseront exclusivement les produits conçus par MP Brand lors des entraînements et des compétitions de l'élite et des membres. Les deux partenaires sont impatients de travailler ensemble pour préparer l'équipe d'élite et les membres et de les accompagner vers les compétitions internationales et nationales à partir du début de 2020.

«?MP Brand est honorée de devenir le sponsor officiel de la Fédération portugaise de natation?», a déclaré Todd Mitchell, le directeur adjoint de la natation chez Aqua Lung. «?Nous avons le plus grand respect pour le travail que la Fédération portugaise fait avec les communautés locales et nationales de natation. Ce partenariat est une fantastique occasion pour nous de soutenir les objectifs des athlètes avec nos produits d'envergure mondiale, tout en travaillant main dans la main avec les athlètes pour nous assurer de continuer à innover et à faire progresser notre offre de produits.?»

Le président de la Fédération portugaise, Antonio José da Silva, a déclaré : «?Le partenariat entre la FPN et MP Brand est la plus grande collaboration dans le domaine de la natation portugaise, qui permettra aux athlètes des différentes disciplines (natation paralympique, water-polo, natation artistique, eau libre, plongeon, masters et natation) d'utiliser des équipements de haute qualité. Une ligne spécifique d'utilisateur Portugal a Nadar / MP sera également développée, l'un des projets les plus structurants de la Fédération portugaise de natation.?»

Le partenariat comprendra également une boutique MP Brand dédiée sur place ainsi qu'une boutique en ligne où tous les nageurs pourront acheter toute la gamme de produits MP Brand, y compris la combinaison technique Matrix. La Matrix est une nouvelle combinaison technique révolutionnaire développée par une équipe de classe mondiale de scientifiques, d'ingénieurs et d'athlètes internationaux, et approuvée par la FINA pour la natation de compétition.

À propos de MP Brand

Lancée au printemps 2015, MP Brand conçue par Aqua Sphere est une vision partagée pour développer des produits innovants qui sont inclusifs et accessibles à une plus large gamme de nageurs tout au long du cycle de vie de la natation. Combinant l'expertise d'Aqua Sphere en matière de conception et de distribution de produits à l'échelle mondiale avec les expériences de Michael Phelps et de l'entraîneur Bob Bowman aux plus hauts niveaux de performance dans le domaine de la natation, MP Brand présente des produits techniques dédiés à la natation qui exploitent les technologies exclusives et les conceptions qui améliorent les performances. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.michaelphelps.com.

À propos de la Fédération portugaise de natation :

La Fédération portugaise de natation (F.P.N.) est la fédération sportive nationale, qui défend les valeurs et les objectifs de la natation nationale dans toutes ses variantes, ainsi que le développement, la promotion et la représentation internationale de la natation au Portugal.

La F.P.N. supervise la pratique de la natation, conformément à la définition du concept établi par la Fédération internationale de natation (F.I.N.A.).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1077437/MP_Brand.jpg

