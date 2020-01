Dynacor recommence à exporter de l'or du Pérou





MONTRÉAL, 16 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor Gold Mines Inc. (TSX: DNG / OTC: DNGDF) (Dynacor ou la « Société »), un leader dans le domaine de l'achat et du traitement de minerai au service des mineurs artisanaux au Pérou, annonce aujourd'hui la reprise de ses exportations d'or.



L'envoi retenu depuis décembre 2019 est toujours en cours d'examen par les autorités douanières péruviennes. Depuis la rétention de l'exportation, la Société a présenté 7 800 pages de documents justificatifs. Avec ceci, la direction s'attend à obtenir le dédouanement final de l'expédition retenue depuis début décembre. Immédiatement après la fin de l'examen, la Société publiera un communiqué de presse pour informer le marché.



La Société continue cependant d'opérer normalement l'usine. Elle a même acheté une quantité record de minerai aurifère en décembre 2019. Les chiffres définitifs des productions trimestrielle et annuelle seront diffusés dans les prochains jours.



À PROPOS DE DYNACOR



Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2018, la Société a produit 81 314 onces d'or, soit un record annuel et une augmentation de 1.8% par rapport à 2017 (79 897 onces).



Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère «PX impact». Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.



Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Dynacor (TSX: DNG / OTC: DNGDF)

Site Web: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Dynacor

Dale Nejmeldeen

Directeur, Relations avec les actionnaires

Dynacor

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 230)

Courriel : investors@dynacor.com

PDF disponible : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/2ceb801e-1126-4b48-a9c7-383d0e59a37f

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :