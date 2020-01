DIOS planifie des forages sur son projet K2 directement adjacent à l'ouest de la propriété Elmer d'Azimut





MONTRÉAL, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS EXPLORATION planifie le tout premier programme de forage sur son projet d'or, argent et cuivre K2 directement adjacent à l'ouest-sud-ouest de la propriété d'or Elmer d'Azimut, le long de la même structure de la rivière Opinaca, un secteur sous-exploré le la ceinture de roches vertes de la Basse Eastmain, à la baie James Eeyou-Istchee, Quebec.



La géologie de K2 est favorable aux minéralisations en or de types Sulfures Massifs Volcanogènes (VMS) et de type Windfall. Elle renferme des volcanites archéennes injectées de corps et dykes de porphyres felsiques enveloppant un pluton de tonalite syn-volcanique.

En 2019, les premières cibles aurifères visaient une douzaine d'anomalies électromagnétiques et leurs extensions associées à des sulfures disséminés dans les volcanites mixtes de l'ouest.

Des travaux antérieurs de DIOS avaient trouvé des blocs de dacite altérée pyritisée titrant jusqu'à 6.72 g/t d'or associés à des anomalies d'or dans les sols (9 à 249 parties par milliard d'or dans l'horizon B) adjacent au conducteur Wi-Target.

Les travaux de DIOS en 2019 ont investigué ses claims du nord-ouest qui renferment plusieurs anomalies EM (et AIIP) plurikilométriques dans des volcanites felsiques et mafiques injectées de sills de QFP. Ils confirment la WI-Target (n'affleurant pas) comme la meilleure cible du projet : des minéralisations VMS et disséminées enrichies en or-argent-cuivre (similaires aux types Doyon/Westwood télescopés +/-Bousquet).

De bonnes anomalies d'or dans les sols (jusqu'à 283 ppb Au dans l'horizon B) y sont associées à des blocs cm-m de dacite séricitisée & silicifiée avec 2-10% de sulfures et des filonnets de quartz (jusqu'à 6.72 g/t Au) le long de drumlins directement adjacents à un conducteur input-EM/AIIP de 3 km de long. L'échantillonnage 2019 des sols en amont a éliminé des sources possibles ^lus lointaines pour cet essaim d'anomalies aurifères.

À environ 200 m au SE de WI-Target, des affleurements de la Tonalite de Kali ont retourné 10 g/t en or, 1.81, 0.68, 0.62, 0.47 g/t Au dans un cisaillement, de même orientation que WI-Target, confirmant le fort potentiel pour le contact ouest entre l'intrusion de Kali et les volcanites.

Une autre cible prioritaire est l'indice or-cuivre-argent Attila situé dans un dôme de rhyodacite fracturée (N280+240) reposant sur le porphyre de Kali (quartz-diorite/tonalite) au sud, près de 7 km à l'est de WI-Target. Il consiste en une zone de filonnets/ stockworks riches en chalcopyrite (pyrite) s'étendant sur 75m de long et sur 5-15m de large qui a titré jusqu'à 8.08 g/t Au, 96.7 g/t Ag, 2.43% Cu & 0.17% Zn.

La zone Attila a donné une moyenne de 1.07 g/t Au, 38.8 g/t Ag, 1.25% Cu & 0.01% Bi sur 13 échantillons-choisis (2017). À environ 100 m plus au nord, un horizon plurimétrique subparallèle (Attila-Nord) s'étendant sur 50 m de long est composé de veinules/ veines étroites de quartz-carbonate-pyrite et a titré plus de 1.0 g/t Au (jusqu'à 3.64 g/t Au & 26.7 g/t Ag) dans 5 échantillons-choisis. Plusieurs anomalies de sols en or (9-21, 114 ppb Au)-cuivre (>75ppmCu)-zinc (>70ppmZn) coïncident au secteur minéralisé d'Attila. Ces deux cibles prioritaires devraient être testées par forage.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.



Contactez :

Marie-José Girard, personne qualifiée, norme 43-101



Présidente et chef de la direction

mjgirard@diosexplo.com

(514) 923-9123

www.diosexplo.com

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 19:00 et diffusé par :