Investissement de plus de 3,6 M$ en Chaudière-Appalaches - 2,2 M$ accordés à Beaucinox pour soutenir sa croissance

SAINTE-MARIE, QC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a attribué 2,2 millions de dollars à l'entreprise Beaucinox pour soutenir l'agrandissement de son usine et l'acquisition de nouveaux équipements innovants. Ce projet d'investissement s'élève à plus de 3,6 millions de dollars et créera une vingtaine d'emplois sur trois ans.

Le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

Beaucinox a fait l'acquisition d'un laser fibre afin d'accroître sa capacité de production et d'automatiser certaines de ses opérations. L'entreprise s'est également dotée d'un pont roulant, qui lui permet d'effectuer la manutention de ses produits dans l'usine. Enfin, les installations de Beaucinox ont été agrandies de 25 000 pieds carrés dans le but d'y loger les nouveaux équipements et d'y effectuer des démonstrations de produits.

L'aide gouvernementale se détaille comme suit : Investissement Québec a accordé un prêt de 1,4 million de dollars à même ses fonds propres, et le ministère de l'Économie et de l'Innovation a octroyé un prêt de 800 000 $ par l'entremise du programme ESSOR.

Citations :

« Depuis sa création en 2007, Beaucinox contribue au rayonnement de la région et de l'industrie québécoise de la transformation de l'acier. Grâce aux investissements confirmés aujourd'hui, l'entreprise s'est donné les moyens de passer à une autre étape de son développement. Je félicite l'équipe d'aller de l'avant et d'emprunter la voie de l'innovation pour donner un élan à sa croissance. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Dans une économie du savoir qui cherche à maintenir sa compétitivité parmi les plus concurrentielles, le gouvernement du Québec vise à soutenir les investissements les plus innovants. Grâce à ce projet, Beaucinox continuera de faire des gains importants en matière de productivité et à se démarquer encore davantage dans son secteur d'activité. Je suis toujours emballé de voir des entreprises québécoises saisir les occasions d'innover. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Les entrepreneurs de Chaudière-Appalaches ont beaucoup à offrir pour stimuler l'économie régionale et celle du Québec. Beaucinox est un bon exemple d'entreprise audacieuse qui contribue à la vitalité de la région par l'implantation d'équipements novateurs et la création d'emplois. C'est grâce à de telles entreprises que nous pouvons assurer la prospérité économique du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine

« À Investissement Québec, notre priorité est d'amener les entrepreneurs à se dépasser pour connaître le succès. C'est pourquoi nous participons au projet d'agrandissement et d'automatisation de Beaucinox. Nous sommes fiers d'appuyer ce fabricant dans la réalisation de ce projet d'investissement stratégique et prometteur, qui lui permettra d'accroître sa productivité et de rayonner davantage dans son marché. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

L'entreprise Beaucinox se spécialise dans la conception, la fabrication et l'installation d'équipements industriels en acier inoxydable.

Investissement Québec met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

