Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables - La Ville de Montréal contribue à la mixité sociale de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles





MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Un nouveau projet de logements sociaux verra le jour à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, grâce à la collaboration de la Ville de Montréal. Robert Beaudry, responsable de l'habitation au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, et Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, annoncent la vente d'un terrain vacant dans l'arrondissement à l'organisme Logis 12+ afin que 12 logements sociaux et communautaires dédiés à une clientèle aux besoins particuliers soient développés.

« La Ville de Montréal a mis en place de nouveaux outils afin d'appuyer des initiatives immobilières dans l'esprit de solidarité et de mixité sociale qui caractérisent Montréal. Ce projet permettra de répondre directement à un besoin du quartier en plus de diversifier le parc immobilier montréalais pour ainsi améliorer la qualité de vie de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais », a affirmé Robert Beaudry.

« Le projet de Logis 12+ est un bel exemple d'intégration de logements sociaux en plein coeur du quartier Rivière-des-Prairies. Nous sommes fiers de collaborer à ce projet qui transformera un terrain vacant en un nouveau milieu de vie pour les citoyennes et les citoyens », a déclaré Caroline Bourgeois.

Le terrain vendu accueillera un bâtiment résidentiel de trois étages devant comporter huit studios avec services et quatre logements de trois pièces et demi. La livraison du projet est prévue au cours de l'automne 2021.

Le financement du projet de logements sociaux et communautaires provient en partie du programme AccèsLogis Québec, de la Société d'habitation du Québec. Le programme AccèsLogis Québec est financé conjointement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et par la Ville de Montréal en vertu de l'entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation découlant de l'Entente-cadre Réflexe Montréal, qui reconnaît le statut particulier de la métropole.

