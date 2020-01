Groupe Sportscene poursuit sa croissance et déclare un dividende





MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene inc. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice financier 2020.

« Nous entamons l'exercice financier 2020 sur de solides bases. Nos résultats du premier trimestre continuent d'atteindre de nouveaux sommets, tant au niveau des ventes que de la profitabilité. Notre principale bannière, La Cage - Brasserie sportive, a démontré son pouvoir d'attraction grandissant et notre équipe dévouée a su gérer avec brio l'effet de l'augmentation de l'achalandage », a commenté le président et chef de la direction, Jean Bédard.

« Au cours des dernières années, nous avons su nous démarquer et gagner d'importantes parts de marché dans un contexte hautement compétitif en misant sur la qualité de l'offre et de l'expérience, autant client qu'employé. Afin de soutenir la progression de notre profitabilité, nous allons continuer à valoriser notre principale bannière La Cage - Brasserie sportive, en misant notamment sur le développement de marchés à fort potentiel. »

« L'expansion de notre gamme de produits de marque La Cage et Moishes s'est avérée un grand succès au niveau de la croissance de nos ventes au détail. Nous sommes fiers de constater que notre expertise opérationnelle en restauration ainsi que notre stratégie d'expansion vers de nouveaux créneaux ont une fois de plus soutenu une croissance de la profitabilité et généré d'importants flux de trésorerie. Nous avons ainsi les moyens d'investir dans notre expansion, de maintenir un bilan financier sain et de retourner de la valeur à plus court terme à nos actionnaires par le paiement de dividende », a conclu M. Bédard.

Performance financière

Pour le trimestre terminé le 24 novembre 2019

Les ventes(1) totales des restaurants se sont élevées à 38,5 millions $, atteignant un sommet historique et représentant une croissance de 12,4 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2019.

Lors du premier trimestre de l'exercice 2020, les produits consolidés de Sportscene ont augmenté de 10,4 millions $ ou de 37,1 % par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 38,4 millions. Cette performance résulte de la contribution de cinq nouveaux établissements corporatifs (incluant les ouvertures et les regroupements d'entreprises) jumelée à la croissance des ventes moyennes par restaurant comparable(2). Les produits provenant des ventes au détail de produits de marque La Cage et Moishes ont augmenté de 3,0 millions $ ou 150,0 %, pour totaliser 4,9 millions $. Cette progression est attribuable à l'ajout de la marque Moishes depuis le second trimestre de 2019, à la conclusion d'une entente de distribution auprès d'un nouveau détaillant et de l'expansion de la gamme de produits offerts. Les produits provenant des activités de franchisage et des autres activités ont également connu une augmentation combinée de 1,7 million $ grâce aux activités de construction et de traiteur événementiel.

Le BAIIA ajusté consolidé(3) de Sportscene a augmenté de 1,8 million $ ou 59,1 % pour atteindre 4,9 millions $. En excluant l'effet de l'adoption de l'IFRS 16 - Contrats de location, le BAIIA ajusté comparable s'est chiffré à 3,7 millions $, soit une hausse de 0,6 million $ ou 20,3 % par rapport à la période comparable de l'exercice financier 2019. Cette croissance provient de l'augmentation du volume de ventes auprès des quatre secteurs d'opérations de la Société.

Grâce à l'augmentation de ses produits consolidés et de sa profitabilité opérationnelle, ainsi qu'à la constatation d'un gain sur regroupements d'entreprises, Sportscene a clos le premier trimestre de l'exercice financier 2020 avec un résultat net de 1,7 million $ ou 0,20 $ par action de base (0,19 $ dilué), en hausse de 66,3 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente alors que le résultat net par action s'établissait à 1,0 million $ ou 0,13 $ par action(4) (de base et dilué).

Réalisations et développements en cours

L'optimisation et l'expansion de la bannière La Cage - Brasserie sportive ainsi que des autres bannières, demeurent une priorité. Lors du premier trimestre de l'exercice 2020, la Société a complété une importante rénovation de son restaurant phare La Cage du Centre Bell à Montréal. D'autre part, le restaurant P.F. Chang's de Montréal sera transformé en restaurant La Cage - Brasserie sportive afin de retirer le plein potentiel de cet emplacement. Quant à la bannière L'Avenue, un second établissement ouvrira ses portes sur la Rive-Sud de Montréal au printemps 2020. L'intégration de Moishes, acquise au deuxième trimestre de 2019, se poursuit de façon très satisfaisante, tant pour le célèbre steakhouse que pour les activités de distribution.

De plus, au cours de la dernière année, des efforts importants et des ressources additionnelles ont été alloués au développement du réseau de distribution des produits au détail des marques Moishes et La Cage afin d'en favoriser la croissance. Depuis le début de l'exercice, une quinzaine de nouveaux produits La Cage, certifiés Aliments du Québec, sont disponibles en épicerie. Sportscene a également conclu une nouvelle entente de distribution pour ses produits de marque La Cage auprès d'un détaillant d'envergure nationale. Ces deux initiatives ont soutenu une évolution importante des produits provenant des ventes au détail.

Les stratégies de fidélisation de la clientèle et l'utilisation des nouvelles technologies, telles que son programme avant-gardiste « Club Cage », permettent également à Sportscene de continuellement optimiser son offre, ses opérations et l'expérience client en restaurant.

Versement de dividende

À la lumière de la progression soutenue des résultats de la Société, de même que de sa solide situation financière et de ses liquidités disponibles, le conseil d'administration de la Société a approuvé, en date du 14 janvier 2020, le versement d'un dividende de 0,15 $ par action de catégorie A, lequel sera versé le 19 février 2020 aux actionnaires inscrits en date du 31 janvier 2020.

Mise en garde

Le présent communique? de presse contient certains énoncés prospectifs a? l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive a? toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni a? mettre a? jour ni a? réviser les énoncés prospectifs, que ce soit a? la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 43 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son exploitation du steakhouse Moishes, d'un restaurant déjeuner L'Avenue, d'un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures suivantes utilisées par la Société ne sont pas des mesures conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») :

Les ventes totales des restaurants correspondent aux ventes réalisées par l'ensemble des restaurants opérant sous les différentes bannières de la Société, qu'ils soient corporatifs, détenus en coentreprises ou franchisés. Les ventes moyennes par restaurant comparable isolent l'effet des ouvertures et fermetures de restaurants afin d'évaluer l'évolution réelle des ventes des restaurants. Le BAIIA ajusté consolidé correspond au poste « Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises », duquel sont exclus les autres (gains) pertes et auquel est ajoutée la quote-part du résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises. Le résultat par action reflète l'application rétroactive du fractionnement des actions à raison de deux pour une en date en date du 8 février 2019.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

(en milliers de $, sauf les pourcentages)

(non audités)



Périodes de 13 semaines terminées les

24 novembre 2019 25 novembre 2018





Produits de restauration - La Cage(1) 23 729 18 811 Produits de restauration - Autres bannières(1) 2 851 1 973 Ventes générées par les franchises et coentreprises 11 915 13 459 Ventes totales des restaurants 38 495 34 243





Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 5 211 2 693 Autres gains (483) (1) Résultat avant frais financiers, amortissements et impôts des coentreprises(2) 214 415 BAIIA ajusté consolidé 4 942 3 107 Impact d'IFRS 16 (1 203) - Excluant l'impact d'IFRS 16 3 739 3 107





(1) Les montants des produits de restauration figurent à la note 5 « Produits » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés. (2) Cette information est présentée à la note 11 « Investissements dans des coentreprises » afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats et l'évolution de la situation financière de Groupe Sportscene inc., se référer au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires résumés et notes afférentes pour la période de 13 semaines terminée le 24 novembre 2019, lesquels sont disponibles sur SEDAR.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global

(en milliers de dollars canadiens sauf pour le résultat par action et le nombre d'actions en circulation)

(non audités)



13 semaines terminées les

24 novembre

2019 25 novembre

2018

$ $ Produits 38 373 27 987 Coût des produits vendus 14 285 8 647 Charges de vente et d'administration, excluant les amortissements 19 360 16 648 Autres gains(1) (483) (1) Résultat avant frais financiers, amortissements, revenu net des coentreprises et impôts sur le résultat 5 211 2 693





Amortissements 2 413 1 390 Frais financiers 543 220 Revenu net des coentreprises (52) (233)

2 904 1 377 Résultat avant la charge d'impôt sur le résultat 2 307 1 316 Charge d'impôt sur le résultat 599 289 Résultat net et résultat global 1 708 1 027





Résultat net et résultat global attribuables aux :









Actionnaires de la Société 1 703 1 077 Participations ne donnant pas le contrôle 5 (50) Résultat net et résultat global 1 708 1 027





Résultat par action (en $) :



De base 0,20 0,13 Dilué 0,19 0,13





Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation (en milliers) :



De base(2) 8 548 8 532 Dilué(2) 8 759 8 572





(1) Les autres gains incluent notamment les gains sur regroupements d'entreprises et les gains/pertes sur cessions et dépréciation d'immobilisations corporelles. Pour plus de détails, se référer à la note 7 afférente aux états financiers intermédiaires résumés. (2) Le nombre moyen pondéré des actions de catégorie A (de base et dilutives) reflète l'application rétrospective du fractionnement d'actions à raison de deux pour un tel que décrit à la note 14 a) afférente aux états financiers intermédiaires résumés.

SOURCE Le Groupe Sportscene inc

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 08:48 et diffusé par :