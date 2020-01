Renouvellement de l'accord d'exploitation du pont international des Mille-Îles





OTTAWA, le 13 janv. 2020 /CNW/ - La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) est heureuse d'annoncer le renouvellement de l'accord d'exploitation d'une durée de 10 ans avec la Thousand Islands Bridge Authority (TIBA). Renouvelé la dernière fois en 2010, l'accord transgénérationnel établi en 1976 permet d'administrer et d'exploiter les actifs communs appartenant au Canada et aux États-Unis. Les deux parties ont officiellement signé l'accord le 20 décembre 2019, dans les bureaux de la TIBA à Collins Landing, NY.

La SPFL est une société d'État canadienne, tandis que la TIBA agit à titre de société d'intérêt public de l'état de New York. Les activités du pont des Mille-Îles sont partagées en vertu de cet accord conjoint. En plus des modalités de l'accord international, la supervision est assurée par le conseil d'administration de la TIBA, qui se compose de quatre citoyens américains et de trois citoyens canadiens, tous nommés par le président du Conseil du législateur du comté de Jefferson dans l'état de New York.

L'accord touche de nombreux sujets relatifs à l'exploitation, à la gestion, aux normes, aux droits de péage, aux améliorations des immobilisations, à la sûreté, à la sécurité et à la promotion à l'échelle régionale du pont.

La première dirigeante de la SPFL, Natalie Kinloch, a indiqué : « L'accord de longue date de la SPFL avec la TIBA repose sur des objectifs communs et des décennies de relations binationales. La SPFL est heureuse du renouvellement de cet accord. L'administration diligente et continue du pont et de ses installations par la TIBA assurera la stabilité et l'uniformité de ses activités, créant une valeur durable pour l'intérêt public et pour tous les usagers. »

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de la SPFL consiste à fournir le plus haut niveau d'intendance de sorte que ses ponts internationaux et structures associées soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

SOURCE Société des ponts fédéraux Limitée

