Pas de diplôme? Pas de problème. La demande pour les postes de cols bleus ne dérougit pas

Randstad Canada dévoile les emplois les plus recherchés au Canada en 2020

MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - En ce début d'année, Randstad Canada a d'excellentes nouvelles et des conseils avisés pour les Canadiens à la recherche d'un nouvel emploi, ainsi que pour les nouveaux arrivants souhaitant intégrer le marché du travail. L'entreprise, un des chefs de file canadiens du secteur des services en ressources humaines, dévoile aujourd'hui la liste des dix emplois les plus en vue au pays.

Ces emplois proviennent d'un éventail de secteurs, mais c'est le besoin croissant en cols bleus et en travailleurs spécialisés qui se démarque le plus. Les camionneurs, soudeurs, journaliers et mécaniciens d'équipement lourd représentent en effet quatre des dix postes mentionnés.

Étonnamment, et pour la deuxième année consécutive, la demande pour certains emplois dans le secteur de la vente au détail demeure élevée. Bien que ce secteur soit aux prises avec des enjeux liés à l'automatisation et au commerce électronique, les postes d'associés aux ventes sont encore très recherchés.

Les emplois les plus recherchés et leurs fourchettes salariales pour 2020, selon Randstad Canada

1. Associé aux ventes : 38?200 $ - 50?600 $ / année

2. Camionneur : 36?650 $ - 48?600 $ / année

3. Réceptionniste : 32?300 $ - 42?600 $ / année

4. Soudeur : 19,60 $ - 28,50 $ / heure

5. Développeur polyvalent (full stack) : 60?600 $ - 125?200 $ / année

6. Responsable du développement commercial : 93?500 $ - 164?400 $ / année

7. Journalier : 15,20 $ - 19,30 $ / heure

8. Chargé de projet en ingénierie : 74 000 $ - 134 000 $ / année

9. Mécanicien d'équipement lourd : 25,20 $ - 35,70 $ / heure

10. Marchandiseur de biens de consommation : 57?300 $ - 97?100 $ / année

Le large éventail de secteurs et de niveaux de compétences représentés reflète la robustesse de l'économie canadienne. Bon nombre des postes exigent relativement peu de formation académique, tout en offrant de bonnes perspectives de rémunération.

«?La liste des emplois les plus en vue cette année est une bonne nouvelle pour les jeunes Canadiens qui suivent une formation pratique ou des cours en métiers spécialisés », déclare Patrick Poulin, président Recrutement et RIS chez Randstad Canada. «?Bien que les études collégiales et universitaires soient nécessaires pour les postes en ingénierie, marketing et TI de la liste, elles sont loin de représenter le seul moyen d'accéder à un bon emploi stable.?»

Pour en savoir plus, consultez https://www.randstad.ca/fr/emplois-en-demande/15-emplois-en-demande/.

Pour dresser cette liste, les analystes d'affaires de Randstad Canada ont examiné les données de leurs clients et analysé les postes affichés au cours des 12 derniers mois afin de cerner les tendances en matière de recrutement. En ingénierie, technologie, ventes et marketing, les fourchettes salariales représentent les échelons de base (1 à 3 ans d'expérience) et supérieurs (8 à 12 ans). Pour les métiers spécialisés et en gestion industrielle ainsi que le soutien administratif et industriel, elles couvrent la première à la cinquième année d'expérience.

À propos de Randstad Canada

Randstad Canada est un chef de file canadien dans le secteur des services en ressources humaines, spécialisé dans les solutions de travail flexibles. En tant que partenaire de confiance dans le monde numérique des talents, nous combinons l'expertise et la passion de nos employés avec les technologies RH les plus innovatrices pour soutenir les talents et les organisations dans la réalisation de leur plein potentiel.

