L'honorable Lisa Raitt joint la Banque CIBC à titre de vice-présidente, Banque d'investissement du réseau mondial

TORONTO, le 10 janv. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que l'honorable Lisa Raitt joindra la banque le 27 janvier 2020, à titre de vice-présidente de Banque d'investissement du réseau mondial.

Madame Raitt apporte à son nouveau poste de l'expérience en leadership tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi qu'une grande expertise des principaux secteurs de l'économie. En tant que membre de l'équipe Marchés des capitaux de la Banque CIBC, elle se penchera sur l'établissement des relations avec des clients de hauts échelons et l'expansion des activités à l'échelle mondiale. Madame Raitt exercera ses fonctions de Toronto.

« Grâce à son expérience dans la gestion des grands portefeuilles au gouvernement ainsi que ses aptitudes en matière de leadership dans le secteur privé, Madame Raitt apportera une valeur particulière à nos clients », lance Roman Dubczak, directeur général et chef de Banque d'investissement du réseau mondial. « Dans une économie mondiale complexe, son savoir-faire et son point de vue sur les principaux secteurs, comme l'énergie et l'infrastructure, permettront aux entreprises de nos clients de prendre de l'expansion. »

Native de Cape Breton, Madame Raitt excelle en sciences, obtenant sa maîtrise en chimie. Elle a ensuite entamé une carrière en droit, exerçant le métier d'avocate pendant une vingtaine d'années. Elle est ensuite devenue présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire de Toronto et membre de YPO (Young President's Organization), une communauté mondiale de leadership regroupant des chefs d'entreprise. Elle s'est lancée sur la scène fédérale en 2008, administrant plusieurs portefeuilles de haut profil, devenant entre autres ministre des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre du Transport. Tout récemment, Madame Raitt était la chef adjointe de l'opposition officielle, la critique en matière des finances et la vice-présidente du Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

« Nous souhaitons la bienvenue à Madame Raitt au sein de notre équipe. Nous sommes déterminés à continuer à aider nos clients à réaliser leurs ambitions », souligne M. Dubczak.

