Concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement - Prolongement de la promenade Samuel-De Champlain

QUÉBEC, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale du Québec, annonce la tenue du concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pour la création d'une oeuvre d'art public sculpturale qui sera intégrée à la promenade Samuel-De Champlain, dans le nouveau secteur nommé la station de la Voile.

Le présent concours s'inscrit dans le cadre de l'aménagement de la promenade Samuel-De Champlain et de son prolongement. La station de la Voile fait partie de la phase 3 des travaux, soit l'étape finale de ce projet majeur visant le réaménagement des berges dans un des secteurs les plus prisés de la ville de Québec.

Tel un élément phare ou d'appel, signalétique par sa forme, sa couleur ou l'originalité du traitement de ses matériaux, l'oeuvre vise à conférer à cette station une dynamique intéressante, voire innovante, en tirant parti du potentiel d'effet visuel que le lieu offre, et ce, en toute saison. L'emplacement stratégique de l'oeuvre veillera ainsi à créer un rapport de proximité avec la clientèle multigénérationnelle, interpellant petits et grands par la qualité de sa présence sur ce site enchanteur.

Un comité de sélection retiendra, parmi les dossiers admissibles, jusqu'à concurrence de cinq candidatures d'artistes professionnels en arts visuels ou des métiers d'art. Les artistes finalistes recevront une somme forfaitaire pour soumettre une proposition artistique sous forme de maquette et la présenter au comité. Dans l'élaboration de leur oeuvre d'art, ils ou elles devront prendre en considération le concept architectural et d'aménagement de la promenade Samuel-De Champlain et, plus spécifiquement, celui ayant trait au secteur de la station de la Voile. Au terme du processus, le jury ne retiendra qu'une seule proposition. Le budget alloué à la conception finale, à la réalisation et à l'installation de l'oeuvre choisie sera de 282 648 $, taxes incluses.

Ce concours s'inscrit dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec. La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 6 avril 2020, avant 23 h 59, selon les conditions d'admissibilité en vigueur.

