Niels Zijderveld rejoint l'équipe dirigeante de FRISS en qualité de directeur commercial





FRISS, le leader du marché spécialisé dans les solutions de risque et de détection de la fraude optimisées par l'IA pour le secteur de l'assurance IARD accueille Niels Zijderveld au sein de leur équipe en croissance. Après avoir occupé le poste de directeur des ventes pendant 7 ans chez Guidewire, Inc., le fournisseur leader des systèmes de base pour les compagnies d'assurance IARD, Niels va désormais diriger les organisations Ventes et marketing chez FRISS en qualité de directeur commercial.

« La présence de Niels au sein de notre équipe renforcera notre position de leader du marché des solutions de risque et de détection de fraude à un moment où nous nous efforçons à satisfaire les besoins croissants de nos clients », a affirmé Jeroen Morrenhof, PDG et cofondateur de FRISS. « Ayant assisté de nombreux clients à moderniser leurs systèmes de base avec succès, Niels possède un regard unique sur les demandes croissantes des compagnies d'assurance contemporaines. Alors que nous continuons à élargir nos activités, je suis ravi de savoir que nous le ferons sous la direction minutieuse de Niels, car les besoins de nos clients seront toujours notre priorité primordiale. »

Niels rejoint la famille FRISS à une période fascinante où le besoin d'assister le secteur de l'assurance à devenir plus honnête n'a jamais été aussi importante. La fraude constitue 10 à 20 % des frais de sinistre pour l'assureur et pénalise le consommateur moyen et honnête en entrainant une hausse anormale des primes d'assurance allant de 600 à 700 $ par an.

« J'ai eu une collaboration étroite avec FRISS au cours de ces dernières années et j'ai remarqué que la société demeure un partenaire précieux et proche de mes clients », a déclaré Niels. « Les solutions uniques de risque et de détection de la fraude que fournit FRISS sont essentielles au traitement de bout-en-bout, aussi bien pour le sinistre que pour la souscription. Ce qui en retour permet de consacrer plus de temps à mettre au service des clients la ressource la plus précieuse d'un assureur : ses employés. FRISS a atteint des résultats spectaculaires chez ses clients, et cela aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs. Je suis donc très heureux de participer à la noble mission de FRISS et d'aider les consommateurs honnêtes ? la vaste majorité des gens comme vous et moi ? à bénéficier de primes équitables et du service clientèle qu'elles méritent. »

Niels supervisera toutes les opérations commerciales de FRISS, une société en croissance rapide avec cinq bureaux internationaux. En outre, afin d'appuyer le succès actuel de la société, il suivra de très près la culture au sein de FRISS, en particulier sa valeur principale qui se résume en ces mots le plaisir de faire des affaires ensemble. Tout comme les 160 autres employés de FRISS, Niels sait qu'un produit de classe exceptionnelle n'est aussi efficace que ceux qui l'ont créé et qui l'utilisent.

À PROPOS DE FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection automatisée des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection alimentées par l'intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les entités fraudes ont aidé plus de 175 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les assureurs sont opérationnels en 4 mois, ils multiplient par 10 leur retour sur investissement ROI et constatent une augmentation de 80 % du traitement de bout en bout (STP) pour les demandes de police et les sinistres. Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une bonne croissance du portefeuille et optimisent l'expérience client. Pour plus d'informations, consultez notre site www.friss.com.

