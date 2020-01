Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, Michael Rousseau, à la AltaCorp Capital 8th Annual Institutional Investor Conference

Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILES lance son tant attendu Concours AIR MILES 30 chances de vous envoler. Ce concours incitera les adhérents d'un océan à l'autre à rêver en grand et à tenter de prendre leur envol avec chaque...

Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada fera une présentation dans le cadre de la AltaCorp Capital 8th Annual Institutional Investor Conference le jeudi 16 janvier 2020 au Shangri La Hotel à...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été reconnue parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique pour la neuvième année consécutive. « Nous sommes fiers que Jazz soit reconnue pour ses...