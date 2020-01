IKEA Canada a réduit ses déchets alimentaires de 31 % en 2019, empêchant ainsi la mise au rebut de plus de 200 000 repas





Le détaillant de meubles d'intérieur est en bonne voie d'atteindre son objectif de réduire ses déchets alimentaires de 50 % cette année

BURLINGTON, ON, le 9 janv. 2020 /CNW/ - IKEA Canada a annoncé qu'elle avait atteint son objectif de réduire les déchets alimentaires produits dans ses cuisines de 30 % un an après la mise en oeuvre de son nouveau programme de suivi des déchets alimentaires. Ce programme s'inscrit dans une ambition plus large visant à réduire les déchets alimentaires de 50 % dans tous les magasins IKEA du monde d'ici la fin de l'année 2020. L'entreprise a ainsi empêché la production de plus de 94 000 kilogrammes de déchets alimentaires depuis la mise en place du programme au Canada, ce qui équivaut à environ 200 000 repas.

Près du tiers des aliments récoltés et produits dans le monde est perdu ou mis au rebut chaque jour, ce qui représente près de 35,5 millions de tonnes au Canada seulement. Grâce à une solution reposant sur des technologies intelligentes, IKEA Canada est désormais capable de mesurer la quantité de déchets alimentaires que produisent ses restaurants et ses bistros à l'échelle nationale. Cet outil simple permet aux collaborateurs de IKEA Canada d'avoir une meilleure idée de ce qui est jeté et des raisons qui motivent cette mise au rebut. Ils peuvent ensuite déterminer des moyens pour prévenir le gaspillage alimentaire dans leurs tâches au quotidien, par exemple une meilleure planification des repas et une gestion plus efficace des aliments.

« La nourriture est un bien précieux. Nous croyons que tous les acteurs de l'industrie de l'alimentation ont un rôle à jouer dans la prévention et la réduction des déchets alimentaires », déclare Melissa Mirowski, directrice à la Durabilité chez IKEA Canada. « Bien que notre objectif soit ambitieux, nous avons la conviction qu'en établissant des objectifs réalisables et en tirant parti de la passion de nos collaborateurs, nous pouvons contribuer à réduire le gaspillage alimentaire au Canada. »

IKEA Canada a amorcé un virage afin de devenir plus durable. Le détaillant souhaite devenir une entreprise complètement circulaire et présenter un bilan positif sur le plan climatique d'ici 2030, et ce, tout en permettant à ses clients d'améliorer leur quotidien dans le respect de la planète. Le programme de suivi des déchets alimentaires, qui est l'une des expressions des ambitions du détaillant en matière de développement durable, a été mis en oeuvre en décembre 2018 et a connu des succès immédiats. Le magasin IKEA d'Edmonton a donné l'exemple en réduisant ses déchets alimentaires de 40 % en un an.

L'année dernière, dans le cadre de son engagement à rendre ses services alimentaires plus durables, IKEA Canada a retiré progressivement de son assortiment et de ses restaurants les pailles en plastique à usage unique. Le détaillant a également intégré de nouveaux produits à base de plantes, comme les hot-dogs végétariens, au menu de ses bistros aux quatre coins du pays, rendant du même coup les aliments sains et durables plus abordables et accessibles aux clients.

IKEA CANADA

Groupe IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. Il comprend 357 magasins situés dans plus de 29 pays et fréquentés par 817 millions de personnes chaque année. IKEA Canada regroupe 14 magasins, une boutique virtuelle pour le commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande, et 17 points de collecte. L'année passée, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site Web IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA pratique une philosophie commerciale qui consiste à offrir une vaste gamme de produits esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada

Communiqué envoyé le 9 janvier 2020 à 09:25 et diffusé par :