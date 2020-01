Rahi Systems lance une stratégie cloud sous la direction d'un nouveau CTO, Matt Robinson





Rahi Systems a annoncé aujourd'hui le lancement de sa stratégie cloud et la nomination de Matt Robinson au poste de directeur des technologies (CTO) pour le cloud et l'infrastructure. M. Robinson supervisera le développement des services cloud de Rahi, qui tirera parti de la capacité éprouvée de Rahi à fournir une infrastructure de centre de données rentable et efficace.

Aujourd'hui, chaque entreprise utilise des services cloud, mais peu d'entre elles s'appuient exclusivement sur le cloud. De nombreuses organisations ont besoin d'aide pour développer une approche holistique qui englobera les systèmes cloud et sur sites. Sachant intégrer les deux environnements, l'équipe Rahi contribue à aligner la stratégie cloud d'une organisation avec sa stratégie de centre de données et à mettre en oeuvre la bonne combinaison de services cloud pour répondre aux exigences commerciales et informatiques. Rahi propose également des services gérés dans le cloud qui comblent les lacunes en matière de compétences, garantissent l'efficacité opérationnelle et optimisent l'environnement cloud.

« Peu de fournisseurs de solutions informatiques proposent des services cloud, et la plupart des sociétés cloud doivent s'associer aux distributeurs à valeur ajoutée (VAR) pour des solutions sur site. Rahi peut très bien faire les deux », a déclaré Tarun Raisoni, PDG et cofondateur de Rahi Systems. « Nous sommes très heureux de mettre en place un cadre et une méthodologie autour de notre stratégie cloud, et d'avoir un vétéran de l'industrie du calibre de Matt à la tête de nos services cloud. »

M. Robinson est dans l'industrie technologique depuis 27 ans, plus récemment en tant que chef de l'ingénierie partenaire chez Google Cloud. Il a précédemment occupé des postes de direction chez NetApp, Silicon Graphics et Alacritech dans une variété de fonctions, y compris l'ingénierie, le marketing, la gestion produits, les services professionnels et le support client. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe Rahi pour aider à bâtir une organisation cloud et d'infrastructure de classe mondiale », a ajouté M. Robinson. « L'expérience de longue date de Rahi en matière de centre de données et d'infrastructure chez des clients du Fortune 500 nous aide à préparer le terrain pour fournir des solutions hybrides et multicloud dans tous les secteurs de l'industrie. En mettant l'accent sur une stratégie de données grâce au placement stratégique de la charge de travail et à des modèles de gouvernance solides dans les environnements cloud, Rahi aidera ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux plus rapidement et avec une confiance renforcée.?»

Pour en savoir plus sur l'approche cloud, la méthodologie et les offres de services de Rahi, consultez le site Rahi Cloud Services.

À propos de Rahi Systems

Rahi Systems propose une gamme de solutions et de services qui optimise les coûts, les performances, l'extensibilité, la gestion et l'efficacité de l'environnement intégré d'aujourd'hui. La société a été fondée en 2012 par des entrepreneurs possédant une compréhension approfondie des besoins et des défis des fournisseurs de services, des agences gouvernementales et des entreprises. Elle s'est développée grâce à une approche axée sur les solutions, un support exceptionnel et une culture de la réussite des clients. Depuis son siège social de Fremont, en Californie, Rahi gère des bureaux aux États-Unis, en Inde, à Hong Kong, à Singapour, en Chine, à Taiwan, en Turquie, en Irlande, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie et en Australie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2020 à 20:25 et diffusé par :